Río Colorado firmó un protocolo para abordar los «consumos problemáticos» en el ámbito laboral

El intendente Duilio Minieri y representantes gremiales durante la firma del protocolo en Río Colorado. Foto: Gentileza Municipio de Río Colorado.

El municipio de Río Colorado junto a los gremios ATE, SOYEM y UPCN, quienes representan a los trabajadores municipales, firmaron este miércoles un Protocolo para el abordaje de «consumos problemáticos» en el ambito laboral. La normativa alcanza tanto al personal de planta como a los funcionarios del Poder Ejecutivo local.

El acuerdo fue firmado por el intendente Duilio Minieri, integrantes de su gabinete y representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

El documento es el resultado de varios meses de trabajo continuo. Durante el año, el Ejecutivo mantuvo reuniones con las organizaciones sindicales, los Centros Rionegrinos de Abordaje Integral de Adicciones (CRAIA) y el Hospital de Río Colorado para definir los criterios de intervención y las herramientas que se utilizarán ante situaciones de consumo problemático.

Desde los gremios destacaron el consenso alcanzado y señalaron que el protocolo permitirá acompañar a los trabajadores que atraviesan estas situaciones, asi como también brindar contención a sus familias.

Cómo funcionarán los controles y el acompañamiento

El protocolo establece pautas para prevenir los consumos problemáticos, detectarlos de manera temprana y acompañar a las personas que necesiten asistencia. Entre sus principales herramientas contempla la escucha, la orientación y el acceso a espacios de atención y tratamiento.

Además, hace hincapié, en la confidencialidad, el respeto de los derechos de los trabajadores y la seguridad de todas las personas que comparten el ámbito laboral.

En cuanto a los controles, estarán a cargo de personal del hospital Dr. José Cibanal y se realizarán mediante un sistema de sorteo aleatorio. El mecanismo alcanzará tanto a los empleados municipales como al personal politico del Poder Ejecutivo.

La medida comprende al personal de planta y a los funcionarios del Ejecutivo, mientras que quedan exceptuados los funcionarios electos del Concejo Deliberante. Desde el municipio indicaron que el sistema contempla mecanismos para garantizar la confiabilidad de los resultados.

Un protocolo propio, compatible con la guía provincial

Desde la Municipalidad señalaron que la normativa local es compatible con el protocolo aprobado por el Gobierno de Río Negro, aunque aclararon que el trabajo en Río Colorado había comenzado con anterioridad.

El documento provincial, presentado a fines de abril, establece una guía de actuación para el abordaje de los consumos problemáticos en la administración pública. En aquella oportunidad, la directora ejecutiva del programa de abordaje de consumos problemáticos, Norma Mora, destacó que Río Negro era la segunda provincia del país en contar con una herramienta de esas características.

Funcionarios municipales y representantes de ATE, SOYEM y UPCN participaron del encuentro para definir los alcances del protocolo. Foto: Gentileza Municipio de Río Colorado.

La propuesta municipal incorpora aspectos específicos vinculados con el ámbito laboral y los mecanismos de acompañamiento. Según explicaron desde el Ejecutivo, el objetivo es cuidar tanto a quienes atraviesan un problema de consumo como a sus compañeros de trabajo.

En ese sentido, remarcaron que el Estado municipal está integrado por funcionarios y empleados de carrera, todos con responsabilidades en la prestación de servicios a los vecinos.

Cómo será la implementación

El próximo paso sera capacitar a los jefes de área, funcionarios y representantes gremiales sobre los alcances del protocolo y su aplicación.

Desde el municipio adelantaron que la puesta en marcha será gradual y que las instancias de formación permitirán establecer cómo actuar ante las distintas situaciones contempladas en la normativa.