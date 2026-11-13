Mariano Gaido y Rolando Figueroa lanzaron obras por $7.000 millones en los accesos a Neuquén: qué cambia en Bajada de Maida y la Autovía Norte

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido comenzaron en Valentina Norte un paquete de obras viales por más de 7.000 millones de pesos para mejorar los accesos a la ciudad de Neuquén. La inversión equivale a unos 4,5 millones de dólares al tipo de cambio oficial, y los trabajos arrancaron en la zona de Bajada de Maida.

Los proyectos incluyen pavimentación, nuevos carriles, la construcción de puentes y conexiones estratégicas para transformar la conectividad y el tránsito en la capital neuquina. Las obras se financian con recursos propios de la provincia y el municipio.

Durante el anuncio, Gaido destacó la importancia de las intervenciones previstas para la zona oeste y los accesos principales. “Estamos junto al gobernador trabajando en equipo. La verdad que es una gran noticia para Valentina Norte. Estamos sobre la continuidad de avenida Crouzeilles, por Genco y Bragado hacia lo que es Bajada de Maida y, en ese, uno de los ingresos a la ciudad de Neuquén tan necesitados de obras, hoy también estamos comenzando con el tercer carril para conectar con la Autovía Norte y también el ingreso al Hospital Norpatagónico”, sostuvo el intendente.

Cuánto cuestan las obras en Bajada de Maida y en cuánto tiempo estarán terminadas

El jefe comunal remarcó la magnitud de la inversión, que supera los 7.000 millones de pesos. Según dijo, se ejecuta con “fondos propios, fondos de los neuquinos, de la provincia y el municipio”.

(Foto: gentileza)

Sobre los plazos, Gaido detalló que el tiempo estimado es de 240 días, aunque confía en la capacidad de las empresas locales para acortarlo. “Al ser empresas neuquinas lo van a hacer mucho más rápido. En un tiempo récord, como estamos acostumbrados los neuquinos, trabajando todos los días, el plazo estimado, estoy seguro de que vamos a mejorarlo”, afirmó.

Futaleufú, Río Colorado y Trenque Lauquen: las otras obras para los accesos a Neuquén capital

Por su parte, Figueroa hizo hincapié en la planificación estratégica para optimizar todos los accesos a la capital provincial. “Estamos trabajando con Mariano (Gaido) para mejorar todos los accesos en Neuquén capital. Hemos trabajado y ya estamos a punto de culminar el trabajo de pavimentación de Futaleufú. Ya hemos abierto las ofertas para ver a quién le vamos a adjudicar la calle Río Colorado y también Trenque Lauquen, que también se termina conectando con Genco y nos va a llevar hasta la avenida Crouzeilles”, indicó.

El gobernador también detalló las obras complementarias en la zona de Bajada de Maida y su vínculo con la Ruta 67. “Esa tercera vía nos va a permitir poder conectarnos de otra manera con la Autovía Norte, donde también nosotros —desde el nexo con la Ruta 67, que hoy la recorrimos con Mariano (Gaido) y Tania (Bertoldi)— la estamos haciendo doble vía”, explicó.

En la misma línea, adelantó que se duplicará la traza actual de la Autovía Norte hasta Casimiro Gómez. “Vamos a duplicar ahora lo que ya está hecho en la Autovía Norte hasta Casimiro Gómez. Vamos a hacer otras dos vías por cada uno de los lados. Creemos que los accesos a Neuquén deben mejorar, y estamos eliminando las rotondas para poder elevarnos y hacer puentes en cada uno de los cruces, lo que le va a dar mucha más transitabilidad a cada uno de los accesos a esta hermosa capital que tenemos los neuquinos”, señaló.

Figueroa pidió paciencia por las complicaciones en el tránsito durante las obras

Las obras de esta envergadura generan complicaciones en la circulación vehicular. Ante eso, el gobernador solicitó comprensión a la ciudadanía y valoró la planificación a largo plazo: “Muchos años estuvimos sin estas obras. Creemos que es muy importante la planificación que hemos desarrollado con Mariano (Gaido)”.

Según explicó, esa planificación permite avanzar con obras que tienen distintos plazos de ejecución. “Eso nos permite hoy estar haciendo estas obras que, de acuerdo a los plazos de ejecución acorde a cada una de ellas —120 días, 200 días, etcétera—, nosotros vamos a poder tener los accesos que nos merecemos los neuquinos. Creo que la circulación va a mejorar muchísimo, y estamos apuntalando un trabajo planificado para poder llevar adelante, siempre trabajando en equipo”, cerró.