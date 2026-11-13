Más de 1.600 personas participaron de las jornadas de divulgación del proyecto Argentina LNG en Río Negro

En el marco de su estrategia de relacionamiento territorial, Argentina LNG desarrolló una agenda de encuentros con organizaciones e instituciones de Río Negro para fortalecer el intercambio con las comunidades vinculadas al proyecto y abordar temas de interés para el desarrollo local.

Las actividades forman parte de un trabajo sostenido de divulgación y participación que busca acercar información de primera mano sobre el proyecto de exportación de GNL (Gas Natural Licuado), promover espacios de escucha activa y generar canales de diálogo permanentes con los distintos actores del territorio. Desde el inicio de este proceso, más de 1.600 personas participaron de las distintas instancias impulsadas en San Antonio, Las Grutas, San Sierra Grande y Playas Doradas.

A lo largo de este proceso, YPF promovió espacios de intercambio con una amplia diversidad de actores de la comunidad, entre ellos estudiantes y autoridades educativas, personas que actualmente se capacitan en los Centros de Formación Integral y Continua (CFIC), organizaciones ambientales, cámaras empresarias y proveedores locales, pulperos, sindicatos portuarios y de distintos sectores de actividad, organizaciones de la sociedad civil, instituciones religiosas, autoridades locales y organismos vinculados a la seguridad y la respuesta ante emergencias, como bomberos voluntarios, hospitales zonales, Prefectura Naval Argentina, Policía de Río Negro y Gendarmería Nacional.

En ese marco, se llevaron adelante encuentros con estudiantes y autoridades de escuelas técnicas de San Antonio Oeste, Comallo y Sierra Grande para abordar necesidades de formación asociadas a los perfiles laborales que podrían ser requeridos durante las distintas etapas del proyecto Argentina LNG. Estas actividades contaron con la participación de Fundación YPF y representantes de la Secretaría de Energía de Río Negro, convocando a alrededor de 260 participantes entre ambas localidades.

La agenda también incluyó espacios destinados al intercambio sobre aspectos ambientales del proyecto, con participación de organizaciones de la sociedad civil, especialistas técnicos, organismos provinciales y representantes del ámbito académico. Durante estos encuentros se compartió información sobre los estudios en curso, el trabajo de evaluación ambiental que acompaña al proyecto y los mecanismos previstos para el seguimiento de los diferentes aspectos vinculados a su desarrollo.

Asimismo, se desarrollaron reuniones abiertas con vecinos y organizaciones locales para dialogar sobre distintas dimensiones del proyecto, incluyendo su vinculación con el territorio, las oportunidades de desarrollo local, las iniciativas de inversión social y las acciones de acompañamiento a instituciones comunitarias.

Como parte de esta agenda, también se mantuvieron encuentros con referentes comunitarios, representantes institucionales y miembros de las comunidades de la zona reafirmando el compromiso de promover un acceso directo, transparente y oportuno a la información del proyecto Argentina LNG.

Como parte de esta estrategia de divulgación, YPF priorizó en cada una de las jornadas la participación de especialistas de las distintas áreas involucradas en el proyecto, con el objetivo de responder de manera directa las consultas e inquietudes de la comunidad. Referentes de disciplinas como ingeniería, ambiente, desarrollo de proveedores y otras áreas técnicas participaron activamente de los encuentros, favoreciendo un intercambio cercano, transparente y basado en información de primera mano.