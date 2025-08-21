La DEA capacitará a la Policía de Río Negro en narcotráfico y drogas sintéticas: la sede será Cipolletti

Esta semana, Cipolletti se transformó en un punto estratégico para la formación de las fuerzas de seguridad en materia de narcocriminalidad. La Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) y la Embajada norteamericana están a cargo de la realización de una capacitación internacional destinada a la Policía de Río Negro, con foco en drogas sintéticas, precursores químicos y nuevas modalidades del delito.

El anuncio se da en paralelo al cierre del «Curso Internacional de Lucha contra el Narcotráfico» que dictaron especialistas de la Policía Nacional de Colombia en la Sala de Convenciones del municipio, lo que refuerza un plan integral de formación continua que impulsa el Gobierno provincial.

Un acuerdo internacional clave

El vínculo con la DEA se selló en Buenos Aires, durante un encuentro realizado en la Embajada de Estados Unidos. Allí participaron el ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Daniel Jara, autoridades diplomáticas y otros representantes.

El ministro Daniel Jara viajó a Buenos Aires. Crédito: Secretaría de Comunicación de Río Negro / Daniel Idiarte.

En esa instancia se definió que la capacitación tendrá como ejes centrales la evolución de las drogas sintéticas, los sistemas de producción y tráfico, la detección de precursores químicos y el abordaje de delitos vinculados a la criminalidad organizada transnacional. Además, se prevé que los próximos módulos incluyan formación en ciberseguridad, una dimensión cada vez más relevante para combatir el narcotráfico digital.

Una agenda de actualización permanente

El curso en Cipolletti se enmarca dentro de una agenda de capacitaciones que el Ministerio de Seguridad y Justicia viene desplegando en toda la provincia. Buonaventura dialogó con Diario RÍO NEGRO y comentó que, en mayo, se había realizado un entrenamiento específico sobre precursores químicos en Viedma, mientras que en junio se llevó a cabo otra instancia formativa también en la capital provincial.

Con la llegada de la DEA, el Gobierno busca consolidar un esquema de actualización permanente para la Policía de Río Negro y las fuerzas federales que actúan en la región.

Participación internacional y regional

El curso contará con la presencia de expertos internacionales y congregará a integrantes de diversas fuerzas: efectivos de Toxicomanía de la Policía de Río Negro, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Neuquén.

Durante el encuentro en la Embajada estadounidense participaron Joshua Temblador, consejero político; Jérémie Swinnen, especialista en criminalidad organizada transnacional de la Oficina Internacional Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL); y Thomas Miles, attaché de la DEA en Argentina, quienes destacaron la importancia de la cooperación internacional para enfrentar el flagelo de las drogas ilícitas.

Balance del curso colombiano en Cipolletti

El anuncio coincidió con el cierre de la capacitación brindada por la Policía Nacional de Colombia en Cipolletti, que reunió a 120 participantes durante tres días. La formación estuvo a cargo de la teniente coronel Liz Wendi Cuadro Veloza y el teniente coronel Estevez Arrique, quienes compartieron experiencias en la lucha contra el narcotráfico en el país cafetero, considerado un referente en la materia.

La apertura contó con la presencia del intendente Rodrigo Buteler, el secretario de Narcocriminalidad Darío Buonaventura, el subsecretario de Prevención del Delito y Participación Comunitaria Yeison Guzmán, el subsecretario de Articulación de Políticas Públicas Fernando Casas, el jefe de la Policía rionegrina, comisario general Daniel Bertazzo, y el fiscal federal Oscar Fernando Arrigo.

Proyección y próximos pasos

Las actividades continuarán en Viedma los días 26, 27 y 28 de agosto, con el objetivo de consolidar una cobertura estratégica en toda la provincia. Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que “la cooperación internacional es una herramienta indispensable para dotar a las fuerzas de conocimiento actualizado y reforzar la prevención y persecución del narcotráfico”.

La llegada de la DEA a Cipolletti marca un hito en la política provincial de seguridad: Río Negro no sólo busca posicionarse como un punto de referencia regional en materia de capacitación, sino que también profundiza su articulación con organismos internacionales de primer nivel.