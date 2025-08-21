Condenas en tiempo récord para una banda narco de Neuquén: prisión para el líder y decomiso millonario

En apenas 11 días, la Justicia de Neuquén cerró un caso de microtráfico que puso fin a las operaciones de una organización dedicada a la venta de drogas al menudeo entre la ciudad capital y Senillosa. La condena alcanzó a ocho personas, entre ellas el cabecilla de la banda, Braian Adrián Pérez, quien recibió seis años de prisión efectiva.

El resto de los involucrados aceptó su responsabilidad en un acuerdo de procedimiento abreviado y recibió penas condicionales. Además, la sentencia incluyó el decomiso de bienes de alto valor económico, desde camionetas hasta una vivienda que era utilizada como centro de distribución.

La audiencia y las penas

Durante la audiencia de procedimiento abreviado, la fiscal Eugenia Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo describieron los roles de cada imputado. El líder de la organización, Braian Pérez, fue condenado como autor del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención organizada de tres o más personas.

En tanto, Rosana Beatriz Pérez, Alan Darío Tarifeño, Franco Agustín Rojas, Martin Alejandro Matus, Julieta Rocío Guerrero, Yamila Soledad Aveiro y Mauro Julián Vázquez recibieron condenas de tres años de prisión condicional como partícipes secundarios. Algunos también fueron responsabilizados por tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil, dado que en los allanamientos se halló un arsenal en su poder.

Investigación y allanamientos

Las tareas investigativas comenzaron en abril de 2025. Con tareas de seguimiento, la fiscalía y la Policía de Neuquén lograron identificar a los miembros de la banda y sus puntos de operación. El 8 de agosto se concretaron allanamientos simultáneos en Neuquén y Senillosa que resultaron clave para la causa.

Durante los procedimientos se secuestraron 6,3 kilos de cocaína y 2,2 kilos de marihuana, cuyo valor en el mercado ilícito supera los 170 millones de pesos. Además, se encontraron 1,5 millones de pesos en efectivo, dólares, pesos chilenos, una máquina contadora de billetes, posnets, diez armas de fuego y balanzas de precisión.

Bienes decomisados

El juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló el decomiso de todos los bienes relacionados con la actividad delictiva. Entre ellos figuran tres camionetas de alta gama —dos Toyota Hilux y una Volkswagen Amarok—, un Volkswagen Vento, cuatro motos de enduro y dos bicicletas marca Specialized.

La vivienda que funcionaba como punto de venta fue entregada al Estado para ser destinada a un centro de rehabilitación de personas con adicciones. Esta decisión fue destacada por la fiscalía como un modo de devolver a la comunidad un espacio que había sido utilizado para fines delictivos.

Roles dentro de la organización

Según la fiscal Titanti, el rol de Braian Pérez era central: “Coordinaba la actividad, daba directivas y recibía las ganancias”, indicó. El resto de los imputados colaboraba en tareas de venta, logística o aporte de cuentas virtuales para realizar los cobros.

El Ministerio Público Fiscal consideró que esas funciones eran reemplazables por terceros, motivo por el cual la calificación fue de partícipes secundarios y no de coautores.

Condenas ejemplares y prevención

La resolución del caso en menos de dos semanas fue considerada inédita por la velocidad procesal y la contundencia de las pruebas. La estrategia de la fiscalía apuntó a evitar dilaciones, lograr el reconocimiento de responsabilidad de los imputados y concretar un decomiso millonario que debilita de forma directa a las organizaciones delictivas.

Desde el Ministerio Público Fiscal resaltaron que la condena no solo implica penas individuales, sino también un golpe económico a la estructura de la banda, lo que resulta fundamental para frenar el avance del microtráfico en la región.