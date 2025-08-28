La Policía de Colombia capacitó a efectivos de Río Negro en la lucha contra el narcotráfico en Viedma

El curso internacional en Viedma reunió a 81 efectivos y fue dictado por instructores de la Policía Nacional de Colombia. Foto Prensa Gobierno de Río Negro.

En Viedma culminó este jueves una capacitación internacional que reunió a 81 efectivos de diversas fuerzas de seguridad para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en la región. El curso fue dictado por especialistas de la Policía Nacional de Colombia, institución reconocida mundialmente por su trayectoria en la materia.

La instancia de formación se desarrolló en la Escuela de Cadetes de la Policía de Río Negro, bajo la organización del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC). Se trató de una experiencia de alto nivel que buscó actualizar conocimientos y estrategias en el combate al crimen organizado.

Capacitaciones para combatir el narcotráfico

La apertura estuvo encabezada por el secretario de Justicia, Manuel Casariego, y el titular de la Senac, Darío Buonaventura. Ambos remarcaron la importancia de la cooperación internacional y destacaron que la presencia de instructores colombianos se inscribe en una estrategia integral que apunta a una policía más profesionalizada y con mayores herramientas para enfrentar al narcotráfico.

Casariego señaló que este tipo de capacitaciones representan un paso clave en la construcción de políticas públicas sostenidas en el tiempo, mientras que Buonaventura valoró que se trata de un esfuerzo coordinado entre instituciones para dar respuesta a una problemática global.

Participación de fuerzas nacionales y provinciales

El curso contó con efectivos de Toxicomanía de la Policía de Río Negro, además de integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Neuquén. La diversidad de participantes aportó una mirada regional y federal a la capacitación.

Durante las jornadas, se compartieron experiencias y prácticas de inteligencia criminal, técnicas de investigación y procedimientos de interdicción. Los especialistas colombianos remarcaron la necesidad de fortalecer capacidades conjuntas y de consolidar la cooperación internacional para enfrentar un delito que trasciende fronteras.

Los instructores internacionales

El equipo de capacitadores estuvo integrado por el teniente coronel Mauricio Vega Gómez, comandante del programa DEA; la teniente coronel Liz Wendy Cuadro Veloza, excomandante operativa de seguridad ciudadana; y el teniente coronel Paulo Alexander Guzmán Ramírez, con destacada trayectoria en la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL).

En el cierre, Vega Gómez subrayó que el curso no solo representó una instancia técnica, sino también una oportunidad para “renovar el compromiso con la seguridad y la justicia en la región”. En tanto, autoridades judiciales y políticas rionegrinas coincidieron en que estas instancias permiten profundizar la articulación entre las fuerzas de seguridad y el poder judicial para un abordaje integral de la narcocriminalidad.