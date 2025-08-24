La Policía desarticuló dos puntos de venta de drogas en Cipolletti: «Más firme que nunca», festejó Buteler

La Policía de Río Negro, en un trabajo conjunto con la fiscalía federal, desarticuló puntos de venta de drogas en Cipolletti. El operativo se desplegó en los barrios 1200 Viviendas y Mercantil, luego de tres meses de investigación.

Abelardo Raiman, director de Toxicomanía y Leyes Especiales, explicó a Diario RÍO NEGRO que se pudo establecer la comercialización bajo la modalidad de narcomenudeo. En los allanamientos se secuestraron cocaína y cannabis en cantidades suficientes para acreditar el delito, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y elementos de corte.

Tres meses de investigación

El operativo fue resultado de un trabajo de inteligencia prolongado, que permitió confirmar la existencia de los puntos de venta y avanzar en las detenciones de personas vinculadas a la comercialización. Aunque las autoridades evitaron dar detalles sobre la cantidad exacta de droga secuestrada, confirmaron que la evidencia reunida alcanza para sustentar la acusación penal.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, celebró el resultado del procedimiento a través de sus redes sociales. «Cipolletti más firme que nunca en la lucha contra el narcotráfico«, escribió en un posteo de su cuenta de la red social X. Y agregó que la acción policial «demuestra con hechos una fuerte presencia en la ciudad, combatiendo el narcotráfico y cuidando a nuestros vecinos».

CIPOLLETTI MAS FIRME QUE NUNCA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO.



Felicitaciones a la Policía de Río Negro y todas las áreas que participaron en el operativo que permitió desarticular puntos de venta de drogas en los barrios 1200 Viviendas y Mercantil de nuestra ciudad.

Durante… pic.twitter.com/z0XVyG5rz4 — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) August 24, 2025

Compromiso en seguridad

Buteler también destacó el rol de la provincia en la gestión de la seguridad y afirmó que estos procedimientos refuerzan la prevención y la confianza de la comunidad. “Más controles, más prevención y más compromiso: así construimos una ciudad más segura para todos”, expresó el jefe comunal.

El operativo fue catalogado como exitoso por las autoridades, que remarcaron la importancia de la cooperación entre los distintos organismos judiciales y de seguridad.