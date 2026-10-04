20 fotos: así celebró «Traful Invita» su 13ª edición este fin de semana

El plantel que lideró «Traful Invita», este fin de semana en la villa neuquina.

Este fin de semana, el Hotel Alto Traful, fue escenario de la 13.ª edición de Traful Invita, un encuentro que celebra la gastronomía patagónica y pone en valor los productos, los sabores y el talento de la región. La propuesta reunió cocina regional, vinos de excelencia y buena música en un ambiente de alegría y conexión.

Thais Guterres, la creadora y anfitriona de «Traful Invita», anoche al dirigirse a los comensales que colmaron el Hotel Alto Traful.

El chef anfitrión, Emanuel Antimi recibió a los chefs invitados Martín Páez, Nahuel Sepúlveda, Cristian Alfaro, Sebastián Caliva y Claudio Abraham, chefs de la Ruta de la Gastronomía Neuquina. Juntos compartieron su creatividad y pasión por la cocina, ofreciendo una experiencia que destacó la identidad y la riqueza de los sabores regionales.

Este domingo, tras haber servido la última cena de este festival, los cocineros protagonistas de toda la movida que empezó el viernes último.

Ayer al mediodía, fuegos, las mejores carnes, vinos de la bodega Malma y música… mejor plan en la villa, imposible.

Esta edición contó con el acompañamiento de Bodega Malma, que aportó sus vinos y maridajes, y de Cedisur, que participó con sus carnes. Sus productos fueron parte fundamental de una propuesta que permitió disfrutar y conocer el trabajo de quienes integran la cadena gastronómica regional.

Más allá de los platos y las copas, Traful Invita se distingue por la calidez del encuentro: compartir una mesa, disfrutar de la música y conectar con otras personas en el entorno natural de Villa Traful. Desde el Hotel Alto Traful destacaron con orgullo el compromiso y la dedicación de todo el equipo, que sigue construyendo la historia de este evento, que junto con todos los que nos prestigian hace posible cada edición.

Traful Invita se realiza una vez por semestre, durante los meses de baja temporada, con el propósito de contribuir al movimiento turístico y gastronómico del destino. La invitación es a estar atentos a las próximas novedades: la 14.ª edición llegará en otoño de 2027, con una nueva oportunidad para encontrarse y celebrar los sabores de la Patagonia.

La comida del ayer sábado:

Menú de pasos.

PASO 1 · FRÍO

Éclair con craquelin ahumado · paté del bosque · roll de ternera (matambre relleno)

PASO 2 · TEMPLADO

Crema de cebolla al rescoldo · queso Las Vertientes · tropezón de trucha · brioche de Pinot Noir

PASO 3 · FRESCO

Ensalada César de ciervo ahumado · arándanos deshidratados

PASO 4 · CALIENTE

Chivo a la sidra · cocinado al disco · cremoso de boñato al rescoldo

PASO 5 · POSTRE TEMPLADO Y FRÍO

Profiterol · pastelera de remolacha a las chapas · peras a la parrilla · sabayón de espumantes.

El viernes, el chef anfitrión Emanuel Antimi ofreció a los comensales:

1. Trucha curada · vegetales · papa · salsa de vino blanco

2. Pasta de hongos y morrones · tomate natural · albóndiga de ciervo

3. Locro neuquino.

4. Cordero a las brasas · papa ahumada · criolla · chimichurri · jugo de cordero · piñón.

«Fue espectacular todo», decía esta mañana Thais, la dueña del Hotel Alto Traful. «Es momento de disfrutar. Mañana repasaremos todo, pensaremos en la temporada que empieza, en el verano 2027 y en la edición 14 de Traful Invita», agregó.

Por su parte, Caliva resumió el entusiasmo de la troupe de los cocineros invitados al decir «mejor no podía haber salido. De cada paso volvían los platos limpitos y eso es lo mejor que nos puede pasar. Señal que iban aprobando lo que habíamos cocinado».

Además, este encuentro «nos permite afianzar la camaradería entre nosotros y difundir aún más la cocina patagónica con sello neuquino».

Antimi, a su turno, al despedir a sus colegas visitantes, concluyó: «feliz y agradecido de ser parte de Traful Invita, de la confianza de los dueños de casa en hacernos parte de sus sueños y proyectos, como este que potencia la cocina de territorio. Y la gente que vino, que llenó el hotel este finde, vuelve a sus lugares de orígenes habiendo compartido una experiencia única y singular, en este paraíso neuquino».