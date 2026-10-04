15° Exposición Rural del Alto Valle: el Gran Campeón Macho PP que se marchó de la pista sin ofertas y luego volvió para ser la estrella y la mejor venta de la muestra

El Gran Campeón Macho Angus PP que se vendió en 20,2 millones de pesos en la Expo Rural del Alto Valle.

El cierre de la 15° Exposición Ganadera y de Invernada del Alto Valle encontró en el remate uno de los momentos destacados en esta jornada de domingo. La comercialización de reproductores y hacienda de invernada concentró la atención de productores y compradores y dejó un volumen de operaciones que alcanzó los 314 millones de pesos, una cifra que refleja el movimiento económico generado alrededor de la muestra.

Tomando como referencia el tipo de cambio oficial del Banco Nación, ese monto representa aproximadamente 203.0000 dólares una dimensión que permite poner en perspectiva el resultado de una exposición que buscó mostrar el potencial de la ganadería regional y las oportunidades que aparecen para una actividad que atraviesa un proceso de recomposición.

El remate no fue solamente el cierre comercial de tres jornadas de actividades. También funcionó como una expresión concreta de lo que ocurre en los establecimientos productivos: productores que buscan incorporar genética, renovar sus rodeos, sumar vientres y reproductores y, al mismo tiempo, adquirir hacienda para los distintos sistemas de recría y terminación.

Del total comercializado, unos 130 millones de pesos (US$84.000) fueron ingresados por la venta de reproductores, mientras que la comercialización de hacienda de invernada recaudó 185 millones de pesos (US$ 120.000).

Lotes de invernada salen a la venta en la Expo Rural del Alto Valle, bajo el martillo de Leandro Lusarreta.



El dato curioso de la jornada lo dio la venta del Gran Campeón Macho Puro de Pedigree de la raza Angus, que en su primera salida a pista quedó sin oferentes y volvió a los corrales. Pero una vez terminadas las ventas del resto de la hacienda volvió a la pista porque apareció un interesado en el ejemplar, que luego se transformó en dos productores pujando por el animal y finalmente logró el mejor valor de venta de la exposición: 20,2 millones de pesos (US$13.100 dólares).

De acuerdo al promedio de venta obtenido en la misma Exposición, que fue de unos 6.400 pesos, el Gran Campeón Macho PP Angus se negoció por 3.156 kilos de ternero aproximadamente.

Otro valor destacado lo obtuvo el Gran Campeón Macho PP de la raza Hereford, que se subastó en 11 millones de pesos (US$7.120).

El Reservado Gran Campeón de Angus PP, en tanto, se vendió en 9,8 millones de pesos (US$6.343).

El Reservado Gran Campeón Hereford PP, finalmente consiguió un valor de venta de 9 millones de pesos (US$5.825).

Los Machos Puros Registrados Hereford convalidaron precios mínimos de 8 millones de pesos (US$5.177) y máximos de 9 millones de pesos (US$ 5.825).

Genética para fortalecer los rodeos



Uno de los ejes centrales de la exposición fue la genética. La presencia de reproductores y el interés generado durante la jura y las distintas actividades ganaderas volvieron a mostrar que la calidad del rodeo es considerada una herramienta fundamental para mejorar los índices productivos.

La genética bovina pisa fuerte en los rodeos ganaderos de la Patagonia.



En ese sentido, la adquisición de un reproductor no debe analizarse solamente desde el valor de la operación. Para el productor representa una inversión que tendrá impacto durante varios ciclos productivos, a partir de la incorporación de características buscadas para mejorar la eficiencia, la calidad de la carne, la adaptación al ambiente y los resultados generales del rodeo.

La posibilidad de reunir en un mismo ámbito a cabañeros, criadores, productores de invernada y compradores permitió además generar un espacio de intercambio que excedió el propio remate.

La exposición volvió a funcionar así como una vidriera para la producción ganadera del Alto Valle y de otras regiones cercanas, pero también como un punto de encuentro para quienes están pensando cómo crecer en un escenario en el que la ganadería vuelve a ganar protagonismo.

Más de 160 terneros en el circuito de invernada



La hacienda de invernada tuvo también un papel importante en la jornada comercial. Más de 160 terneros formaron parte de la oferta, generando interés entre productores que buscan reponer sus planteos y aprovechar las oportunidades que ofrece la actividad.

Hacienda de invernada en la Expo Rural del Alto Valle, donde se vendió todo lo ofrecido en esta categoría.



La invernada es uno de los eslabones que permite observar con mayor claridad el movimiento de la cadena. La compra de terneros implica proyectar varios meses de trabajo, alimentación y manejo hasta llegar al momento de la terminación y venta.

Por eso, el volumen negociado durante la exposición constituye también una señal sobre las expectativas que existen entre los productores respecto del futuro de la ganadería.

La actividad viene mostrando, especialmente en distintas zonas de Río Negro, una tendencia hacia sistemas más diversificados, donde la agricultura y la ganadería pueden complementarse. En ese esquema, la disponibilidad de hacienda, la incorporación de genética y el desarrollo de planteos de recría e invernada adquieren una importancia cada vez mayor.

Una exposición que mostró producción y comunidad



El resultado comercial se sumó a una exposición que tuvo un buen marco de público durante las distintas jornadas. Familias y productores participaron de las actividades, acompañaron las destrezas y recorrieron los corrales, donde pudieron observar de cerca los animales presentados por las distintas cabañas y establecimientos.

El público acompañó en gran medida las actividades que se desarrollaron en la Expo Rural del Alto Valle. Foto: Franco Urchipia.



Ese acompañamiento fue otro de los aspectos que dejó la muestra. La actividad ganadera no quedó limitada al ámbito estrictamente productivo: también permitió acercar el campo a la comunidad y mostrar el trabajo que existe detrás de cada animal.

Los corrales, las juras, las destrezas, las charlas y finalmente el remate conformaron un programa que tuvo como eje la producción, pero que también permitió generar un espacio de encuentro para las familias vinculadas directa o indirectamente con el sector.

Una señal para la ganadería del Alto Valle



Los 314 millones de pesos concretados en el remate constituyen, en definitiva, uno de los principales indicadores que deja la 15° Exposición Ganadera y de Invernada del Alto Valle.

Invertir en genética hoy resulta clave para poder incrementar kilos en la producción ganadera de Río Negro. Foto: Juan Thomes.



El número sintetiza operaciones de reproductores y hacienda de invernada, pero detrás de ese volumen aparece una decisión productiva: invertir en animales, genética y capital de trabajo para sostener y ampliar los sistemas ganaderos.

La 15° Exposición Ganadera y de Invernada del Alto Valle cerró así con una señal positiva para el sector. La participación de productores, cabañeros, compradores y familias, junto con el movimiento generado durante las distintas actividades, permitió consolidar una muestra que buscó poner a la ganadería nuevamente en el centro de la escena productiva regional.

El remate fue el punto final y, al mismo tiempo, una puerta hacia lo que viene. Los $314 millones en operaciones —equivalentes a unos US$203.000 al tipo de cambio oficial del Banco Nación— muestran que detrás de la exposición existe un mercado dispuesto a invertir y productores que siguen apostando a mejorar sus rodeos.

La genética, la invernada y la recuperación de los sistemas ganaderos aparecen como parte de una misma agenda. Y el cierre de esta edición dejó una conclusión concreta: la ganadería regional tiene productores dispuestos a invertir y una cadena que busca volver a crecer sobre bases productivas cada vez más sólidas.

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