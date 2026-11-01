Lamarque: secuestran cocaína, marihuana y elementos vinculados al narcomenudeo tras un allanamiento céntrico

Una denuncia anónima efectuada a la línea 0800 desencadenó una investigación de un mes y medio que culminó con un exitoso allanamiento en pleno centro de Lamarque. Durante el procedimiento, ordenado por la Justicia Federal, las fuerzas policiales secuestraron cocaína fraccionada, marihuana, dinero en efectivo y herramientas habitualmente utilizadas para la comercialización de estupefacientes.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la avenida Sarmiento y contó con la irrupción del Grupo COER de Lamarque, junto al apoyo de la Sección Canes de Choele Choel. La labor de «Mora», una perra adiestrada para la detección de drogas, fue clave para localizar los estupefacientes en una diligencia que se desarrolló de manera limpia y sin incidentes.

En el interior del inmueble, los efectivos hallaron 13,4 gramos de cocaína fraccionados en 38 envoltorios listos para su distribución. Asimismo, incautaron ocho cigarrillos de confección casera con 6,6 gramos de marihuana, un envoltorio adicional con 13,2 gramos de cannabis sativa y 6,1 gramos de semillas de la misma especie.

El operativo comenzó gracias a una denuncia vecinal.

A los estupefacientes se sumó el secuestro de una balanza de precisión en funcionamiento, un dispositivo de cobro electrónico (posnet), un teléfono celular y $62.600 en efectivo de distintas denominaciones. La presencia de estos elementos refuerza la hipótesis del uso del domicilio como punto de venta de drogas al menudeo.

Al momento del ingreso policial, en la propiedad se hallaban dos mujeres y dos menores de 4 y 11 años, quienes fueron entregados a un familiar bajo acta oficial.

Una de las mujeres fue identificada como la dueña de la vivienda y pareja del principal investigado. Notificado de los resultados, el fiscal Federal Alejandro Ferrari Belenguer dispuso la incautación de todos los elementos e imputó formalmente a la propietaria en la causa en curso.