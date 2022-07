Le robaron todo el dinero de su negocio mientras compraba en un mayorista de Neuquén

Un comerciante de Loncopué sufrió el robo de 700 mil pesos que tenía destinado a la compra de mercadería para su negocio. El hecho ocurrió en el estacionamiento del mayorista Yaguar de Neuquén capital.

La victima dialogó en Am Cumbre y detalló que el robo ocurrió mientras estaba dentro del supermercado «buscando precios y recorriendo las góndolas» algo que hace semanalmente en la ciudad para proveer su comercio.

Según explicó, el dinero sustraído estaba en una mochila que había dejado dentro de su camión estacionado a pocos metros de una garita de seguridad dentro del estacionamiento del local ubicado en la calle Félix San Martín.

«Cerca de las 11:30 cuando salimos con el chofer de mi Ford 4000 notamos que la puerta del conductor estaba forzada y que faltaba mi mochila y la de quien me acompañaba» relató con indignación.

«Nos confiamos porque quedó frente a la garita de seguridad» narró y explicó que todo el dinero robado era para hacer compras en el Mercado Concentrador al otro día, para abastecer su pequeño comercio en Loncopué.

«Siempre voy a Neuquén, a pelear precios para traer valores accesibles a los vecinos de acá» contó. Omar quien explicó que es retirado de la policía y tiene un almacén hace varios años.

Desde el mayorista le explicaron que no tienen cámaras de seguridad y que la seguridad no vio nada. «No podemos tener esta inseguridad, hablé con proveedores y viajantes y me contaron que también sufrieron robos de este tipo» expresó.