Llevaba carne sin habilitación para vender en San Antonio: lo frenaron en la Ruta 3 y decomisaron la carga

Un operativo de control realizado sobre la Ruta Nacional 3 derivó en el decomiso de carne ovina que era transportada sin cumplir con las condiciones sanitarias exigidas. El procedimiento fue llevado adelante por personal de Seguridad Vial durante tareas preventivas, y permitió detectar irregularidades en la carga.

El procedimiento estuvo a cargo del Cuerpo de Seguridad Vial de San Antonio Oeste, en el marco de controles vehiculares y de identificación de personas. Durante el operativo, los efectivos interceptaron una camioneta que circulaba desde Valcheta con destino a la localidad portuaria.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes constataron que el conductor transportaba en la parte trasera una bolsa con ocho animales ovinos que no contaban con marca ni sello sanitario obligatorio. Además, la carga no presentaba condiciones adecuadas de conservación, ya que carecía de cadena de frío.

Según se informó, la mercadería tenía como destino un local comercial de San Antonio Oeste, lo que encendió las alertas por el riesgo que implica la comercialización de alimentos sin controles sanitarios.

El procedimiento derivó en una infracción y el decomiso total de la carga

Ante esta situación, se labró un acta de infracción por incumplimiento de la normativa vigente en materia de ganadería y sanidad alimentaria. Asimismo, se procedió al decomiso total de la carne, que será destruida mediante incineración.