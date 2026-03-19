Atropelló a un policía, huyó y abandonó el auto en Río Negro: investigan si se trata del peligroso prófugo de Chubut

En Río Negro, en cercanías a Chubut, se montó un gran operativo policial para hallar a un hombre que al darse a la fuga de un control policial sobre la Ruta 3, a la altura del paraje chubutense Arroyo Verde, atropelló a un efectivo policial. El vehículo en el que se trasladaba apareció abandonado.

Las fuerzas policiales sospechan que podría tratarse de Darío Fernando “El Loco” Cárdenas, el hombre que tiene una condena de 15 años por homicidio agravado en Chubut y lleva varios días prófugos.

Atropelló, huyó y abandonó el auto en Río Negro: lo que se sabe del hecho

El episodio que afortunadamente no pasó a mayores y no dejó de gravedad al efectivo policial, se registró durante la madrugada de este 19 de marzo en el paraje Arroyo Verde que se encuentra muy cerca del límite con Río Negro.

El conductor, que aún no fue identificado pero se investiga si es el peligroso delincuente prófugo de Chubut, circulaba a bordo de un vehículo Toyota Corolla por la Ruta 3 y cuando se encontró con el control policial, aceleró y arremetió contra el personal policial presente para darse a la fuga hacia el norte. Rápidamente se montó un operativo de persecución que se extendió hasta la provincia de Río Negro, en dirección a Sierra Grande.

El comisario rionegrino, Darío Osman, en comunicación con Diario RÍO NEGRO informó que poco después de que iniciara la persecución, el vehículo fue hallado abandonado en territorio rionegrino, precisamente en el kilómetro 1303 de la Ruta 3. Por este motivo se montó un operativo en conjunto con la Policía de Chubut para hallar al conductor. Osman señaló que si bien el hombre arremetió contra un efectivo, este no resultó lesionado.

Por su parte, el sitio chubutense Canal12 detalló que se activó un amplio rastrillaje con participación de grupos especiales, drones y divisiones de canes en campos y zonas aledañas.

El subjefe de la Policía del Chubut, Mauricio Zabala, confirmó que una de las hipótesis apunta al prófugo. «Es una de las sospechas que sea ‘el loco’ Cárdenas, pero no se descarta ninguna línea investigativa», afirmó y agregó: «Se dio inmediato aviso y se trabaja en conjunto, mientras el rodado quedó a disposición de la Justicia de Chubut para su peritaje».

Zabala también lanzó un pedido de precaución a quienes circulen por la zona y a los pobladores rurales. En este sentido, recomendó «no levantar a personas en la ruta y dar aviso ante cualquier situación sospechosa».