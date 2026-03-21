Viajaba con 10 pasajeros desde Bariloche y cayó por una licencia trucha en Dina Huapi
El control se hizo este viernes por la mañana en Dina Huapi, sobre una Toyota Hiace que iba hacia San Martín de los Andes. La Policía detectó que el conductor llevaba una licencia de conducir adulterada y también lo infraccionó por transportar pasajeros sin la habilitación nacional correspondiente.
En un control vial realizado este viernes por la mañana en Dina Huapi, la Policía detectó que el chofer de un vehículo que trasladaba 10 pasajeros circulaba con una licencia de conducir adulterada. El operativo alcanzó a una Toyota Hiace que había salido de Bariloche y se dirigía hacia San Martín de los Andes.
Según informó la Policía de Río Negro, el procedimiento fue realizado por personal del Cuerpo Especial de Seguridad Vial con funciones en Dina Huapi. Al revisar la documentación personal y del vehículo, los efectivos advirtieron irregularidades en el carnet que presentó el conductor.
Control en Dina Huapi: qué detectó la Policía en la licencia
De acuerdo con la información oficial, la licencia fue sometida a una verificación más detallada y allí constataron que no tenía medidas de seguridad y que presentaba otras anomalías. Ante esa situación, el documento fue decomisado en el lugar.
Los efectivos también comprobaron que el hombre no tenía respaldo digital de la licencia en la aplicación Mi Argentina. Por disposición del Ministerio Público, se labraron infracciones por presunta “falsificación o adulteración de documento publico” y por “uso de documentos adulterados”.
Además, el conductor fue infraccionado por transportar pasajeros sin contar con licencia nacional habilitante. La intervención quedó a cargo de las autoridades judiciales y del personal vial que actuó en Dina Huapi.
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