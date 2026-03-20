Provincia difundió quiénes son los sospechosos buscados por la balacera de Bariloche

El gobierno provincial dio a conocer los nombres y rostros de los dos sospechosos buscados por la balacera de Bariloche que dejó herido a un estudiante. Gentileza

El gobierno provincial, al cumplirse una semana de la balacera ocurrida entre automovilistas en la avenida De los Pioneros a la altura del kilómetro 6 en la que fue herido un estudiante, difundió las identidades y rostros de los dos sospechosos buscados como partícipes de ese episodio.

Se trata de Ramón Valentín Osses Garay y Tomás Nahuelpan, dos jóvenes oriundos de la ciudad, uno de ellos familiar directo de Franco Nahuelpan, que se encuentra detenido desde el primer día involucrado en esta causa y quien ayer recibió un revés judicial al ratificar el juez Gregor Joos su continuidad en condición de detenido.

El único detenido por este caso era el joven que manejaba el vehículo desde el cual partieron los ocho disparos, según sostuvo la fiscal Silvia Paolini al solicitar la formulación de cargos días atrás. En ese vehículo viajaban otras dos personas que fueron identificadas y que son los dos jóvenes que ahora se busca.

La Policía de Río Negro y el ministerio de Seguridad montaron en Bariloche un amplio operativo de presencia policial en las calles con controles vehiculares -especialmente en la zona oeste- con el objetivo de dar con el paradero de las dos personas buscadas, pero además como medida de prevención ante una demanda social.

Policías intensifican controles en las calles de Bariloche. Foto: Chino Leiva

El ministro Daniel Jara remarcó a este diario días atrás que los sospechosos son personas de la ciudad que están identificados desde el primer momento. Fuerzas policiales de otras zonas también tienen el alerta por esta búsqueda ante la presunción que ya no podrían estar en Bariloche.

Por el momento el gobierno de Río Negro no solicitó colaboración a las fuerzas federales.

Según informó el Gobierno, se realizaron ocho allanamientos en distintos puntos de la ciudad en busca de los sospechosos; mientras que en la Justicia se avanzó con la imputación de Nahuelpan por el delito de tentativa de homicidio. El joven cumplía una pena por otro delito y tenía una tobillera electrónica.

La negativa judicial de otorgarle la libertad o una modalidad domiciliaria se debe a la presunción de riesgo porque podría entorpecer la investigación y facilitar información a los dos jóvenes buscados.

