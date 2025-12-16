Desbaratan una banda narco de Neuquén y le formulan cargos a 15 personas

La Policía de Neuquén desarticuló una red dedicada a la venta de drogas que operaba desde al menos siete viviendas ubicadas en el sector oeste de la ciudad capital. El operativo, realizado tras una serie de denuncias anónimas de vecinos, culminó con cuatro personas detenidas, 15 imputados y el secuestro de drogas, armas, dinero y vehículos por un valor estimado en 30 millones de pesos.

La investigación se inició a fines de octubre, a partir del análisis de denuncias ingresadas a través de la aplicación Neuquén Te Cuida y de aportes ciudadanos realizados mediante el código QR de la Fiscalía Provincial.

En esos reportes se señalaba la existencia de varios puntos de venta de estupefacientes, conocidos en el ambiente como “casas de droga”.

Ante esta situación, personal de la División Narcocriminalidad montó tareas de vigilancia en los domicilios sindicados. Con el correr de los días, los investigadores lograron constatar movimientos compatibles con la comercialización de sustancias ilícitas, así como maniobras vinculadas al acopio y fraccionamiento de drogas.

Con la información reunida, se dio intervención a la fiscalía interviniente, que solicitó las órdenes judiciales de allanamiento.

Las autorizaciones fueron otorgadas el 10 de diciembre y los procedimientos se concretaron al mediodía del jueves 11, extendiéndose por más de siete horas, en medio de condiciones climáticas adversas. En el operativo participaron 79 efectivos policiales.

Como resultado de las diligencias, fueron detenidas cuatro personas —tres mujeres y un hombre— y se imputó a otras 15, todas vinculadas a la causa. Además, una de las viviendas fue clausurada.

En el plano judicial, se dispuso prisión preventiva por cuatro meses para una mujer de 40 años, mientras que otras dos mujeres, de 22 y 36 años, y un joven de 19 quedaron sujetos a medidas alternativas, como prisión domiciliaria.

Durante los allanamientos se secuestraron más de 50 gramos de clorhidrato de cocaína, tres kilogramos de marihuana, tres balanzas digitales, dos millones de pesos en efectivo, 447 dólares, tres armas de fuego de distintos calibres (22, 9 milímetros y un pistolón calibre 22), 39 municiones y dos vehículos: una camioneta Toyota Hilux y un Renault Logan.

Desde la fuerza provincial destacaron que el operativo se enmarca en la política de seguridad del Ejecutivo neuquino, orientada a la prevención, investigación y combate sostenido del microtráfico y otros delitos asociados.

Hallan cocaína adulterada



El procedimiento fue dado a conocer a pocas horas de que el Gobierno provincial emitiera una advertencia por la presunta circulación de cocaína adulterada en Neuquén capital.

Según datos oficiales, en los últimos cinco días se registraron al menos dos muertes vinculadas al consumo de esa sustancia y una tercera persona permanece internada en terapia intensiva.