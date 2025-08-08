Lo condenaron a una década de prisión por intentar matar a su expareja en Neuquén

Un hombre fue condenado este viernes a 10 años de prisión efectiva por intentar asesinar a su expareja en febrero de este año en el barrio Belén de Neuquén. La sentencia fue dictada por un tribunal colegiado integrado por la jueza Patricia Lupica Cristo y los jueces Luis Giorgetti y Gustavo Ravizzoli, luego de que el acusado admitiera su responsabilidad.



Según la investigación de la fiscal Lucrecia Sola, el ataque ocurrió pasada la medianoche del 20 de febrero, cuando el hombre ingresó sin autorización a la vivienda de la mujer, con quien había mantenido una relación de 20 años y con la que tiene hijos.

Allí la golpeó, la arrastró hasta el patio y la sumergió en una pileta de lona con agua, hasta que un familiar intervino para evitar que la matara.

Fue detenido por vecinos y la policía cuando intentaba huir. El caso incluyó antecedentes de violencia ocurridos el 4 de febrero de 2024, cuando el agresor atacó a dos de sus hijos y a la víctima, y luego ingresó a la vivienda para provocar daños.

En julio, el acusado aceptó su culpabilidad por lesiones leves agravadas, violación de domicilio y daño, en concurso real con tentativa de homicidio agravado por el vínculo y en un contexto de violencia de género.

Desde el intento de femicidio permaneció detenido. Con la condena firme, la pena comenzó a cumplirse de inmediato.