Detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier por el femicidio de Agostina: la acusan de "encubrimiento agravado"

La investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba suma un nuevo capítulo: este 25 de junio, la actual pareja de Claudio Barrelier fue detenida tras ser acusada del delito de encubrimiento agravado doblemente calificado.

Nueva detenida por el femicidio de Agostina: quién es

La nueva detenida fue identificada como Marianela Soledad Palmero. Se trata de la pareja del principal acusado y madre de la hija que tiene el exempleado municipal.

La mujer había quedado en la mira desde que se inició la investigación y sobre todo luego de la detención de Barrelier, debido a que ella convivía con el acusado y en las primeras horas de la pesquisa estaba dentro del domicilio.

Sumado a Palmero, hay otras tres personas detenidas: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, expareja de Barrelier y dueña del Ford Ka.

Barrelier permanece detenido tras ser acusado por «homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género (femicidio)». Este delito prevé la pena de prisión perpetua, según el Código Penal.-

En tanto, Fassetta y Andreani están detenidos por supuesto encubrimiento agravado, al igual que Palmero.

Fasseta vivía en la misma casa que Barrelier a quien conocía desde hacía diez meses. Mientras que Soledad es la dueña del Ford Ka negro en el que habría sido trasladada Agostina, pero también era la encargada del bar «Wachitas» donde presuntamente habría prostitución de menores y posibles vínculos con el poder político y policial.