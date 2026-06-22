Quién era el adolescente de 16 años que fue asesinado en el barrio Confluencia de Neuquén el fin de semana

El sábado por la noche, un adolescente de 16 años fue asesinado en el barrio Confluencia de la ciudad de Neuquén. Según detallaron desde la Policía, la víctima recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza cuando se encontraba frente a su vivienda.

Hoy, el Ministerio Público Fiscal realizó la formulación de cargos para el autor, otro adolescente. Allí se le atribuyó al acusado el «delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor«.

Su identidad se dio a conocer este lunes. Desde la Fiscalía confirmaron que se trata de Francisco Peuchot. La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía especializada en Delitos Juveniles, debido a que tanto la víctima como el principal sospechoso son menores de edad.

Un ataque a balazos frente a su vivienda: qué se sabe del asesinato

De acuerdo con la información reunida hasta el momento, el joven fue atacado en plena vía pública durante las primeras horas del sábado. El adolescente murió tras sufrir heridas de gravedad.

Las circunstancias precisas del ataque todavía son materia de investigación. No obstante, una de las principales hipótesis apunta a que el crimen se produjo en el contexto de conflictos previos entre los adolescentes.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que los investigadores trabajan para determinar la secuencia exacta de los hechos y establecer si hubo participación de más personas.