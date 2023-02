«Me hacen daño»: así detuvieron al hombre que mató a la mujer policía en el Subte

A los gritos, con el torso desnudo y resistiéndose. Así fue el tenso momento de la detención de Oscar Gustavo Valdez, el hombre de 30 años que le robó el arma reglamentaria a una agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y le disparó hasta matarla.

El sujeto fue apresado tan solo minutos después del ataque perpetrado esta mañana en la estación Retiro de la línea C del Subte. Las autoridades lograron alcanzarlo a la altura del Hotel Sheraton.

Cuatro personas debieron hacerse presentes en el lugar para poder ingresarlo al patrullero policial, es que Valdez se resistió en todo momento. El momento logró ser captado por los transeúntes que se vieron impactados por el sorprendente episodio.

«Llamen a mi hijo y a mi hija«, arrojó a los gritos. Y luego se quejaba por la forma en que lo sujetaban, mientras buscaba evitar entrar al móvil de la Policía.

«No me hagas así, yo soy el jefe. Me están haciendo daño«, espetó.

Según trascendió, el agresor tenía antecedentes de violencia de género, con una denuncia radicada en 2021. También tenía otra denuncia en el 2020 por resistencia a la autoridad, tal como ocurrió en el episodio de esta mañana.

Así detenían al acusado del crimen de la mujer policia en retiro. Tenía dos causas penales.

