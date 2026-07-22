En vivo | Luis Caputo presenta los cambios de la Ley de Inocencia Fiscal para atraer los «dólares del colchón»

El ministro de Economía, Luis Caputo, brinda una conferencia de prensa este miércoles 22 de julio para anunciar los cambios en la Ley de Inocencia Fiscal, el proyecto con el que el gobierno de Javier Milei busca atraer los «dólares de colchón».

La iniciativa impulsada por el Gobierno surge tras detectar inquietudes entre especialistas tributarios y un nivel de adhesión inferior al esperado bajo la versión original de la ley. La administración libertaria aspira a que los cambios amplíen el acceso al régimen y otorguen mayores certezas a quienes decidan adherir.

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