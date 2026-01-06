Misterio por un cuerpo hallado en el río Neuquén: investigan las causas de muerte

Un cuerpo de un hombre de entre 25 y 40 años fue hallado este lunes por el mediodía en el cauce del río Neuquén. Fue ubicado en la margen de Cipolletti, previo a la zona de la confluencia. Se aguardan los resultados de la autopsia para determinar las causales de muerte.

Qué se sabe del cuerpo encontrado en el río, a la altura de Cipolletti

El comisario Luis Balboa, jefe de la Unidad 4ª de Cipolletti, informó a Diario RÍO NEGRO que de acuerdo a los primeros relevamientos hechos en el lugar el cuerpo «no tenía indicios de criminalidad«. Comunicó que la víctima tiene 1,70 metros de altura, tez trigueña y no llevaba documentos consigo.

Balboa también informó que el cuerpo estaba «muy degradado por el agua» y que, hasta el momento, no se pudo establecer cuánto tiempo habría permanecido en el río.

Efectivos de la Comisaría Cuarta y policía científica trabajaron en el lugar. Foto: Archivo Florencia Salto.

El operativo se desarrolló a partir de un llamado recibido las 12. Las tareas se desplegaron en conjunto con la Policía de Neuquén, en ambas costas del río. También participaron bomberos voluntarios y personal de Defensa Civil de Cipolletti.

El cuerpo fue hallado «por la calle Gallucci al fondo», detalló Balboa. El comisario indicó que no tienen búsquedas personas que coincidan con las características de la víctima. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Roca para determinar en qué circunstancias ocurrió la muerte.