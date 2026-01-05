Golpearon a un vecino de Roca para robarle el celular y la billetera: hay dos detenidos

Un rápido operativo policial permitió detener a dos hombres acusados de protagonizar un robo violento en un barrio de Roca. El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes y generó un inmediato despliegue de efectivos de la comisaría 21.

Gracias a la denuncia oportuna de la víctima y al patrullaje preventivo, los sospechosos fueron localizados a pocas cuadras del lugar del ataque, con parte de los elementos robados en su poder.

El asalto

Según la denuncia, un vecino fue abordado por dos sujetos mientras caminaba por la intersección de las calles América y Tres de Febrero. Los agresores lo amenazaron con un cuchillo y lo golpearon con una cadena para reducirlo.

Tras la agresión, le sustrajeron un teléfono celular, una billetera y alrededor de 70.000 pesos en efectivo, para luego darse a la fuga por calles aledañas.

Patrullaje y detenciones

Luego de recibir el alerta, efectivos de la comisaría 21 iniciaron un patrullaje inmediato por la zona. Con la descripción aportada por el damnificado, lograron ubicar a los sospechosos en la esquina de Cóndor y Cerri.

Durante la intervención, los policías procedieron a la detención de ambos hombres y al secuestro de los elementos robados, entre ellos el celular, la riñonera de la víctima y la cadena utilizada en el ataque.

Intervención judicial

Los detenidos quedaron alojados en la unidad policial a disposición de la Justicia. El fiscal de turno ordenó la apertura de actuaciones por el delito de robo calificado, la documentación fotográfica de los elementos secuestrados y la solicitud de antecedentes penales de los imputados.

El accionar coordinado de la fuerza permitió resguardar a la víctima y recuperar lo sustraído, destacando la efectividad de la respuesta policial ante hechos de violencia.