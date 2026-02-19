Murió el adolescente baleado en Cutral Co, después de estar en grave estado en Neuquén

Un adolescente de 14 años murió después de estar en estado crítico en el hospital Castro Rendón de Neuquén, donde había sido trasladado. Había recibido, al menos, un disparo en la cabeza cuando se desplazaba en inmediaciones del barrio General Belgrano, ex 450 Viviendas de Cutral Co. La investigación judicial está en marcha para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión que terminó siendo mortal.

La muerte del adolescente, identificado como Gonzalo Barros, se confirmó oficialmente a través de la fiscalía única que inició la investigación. El chico había recibido heridas de arma de fuego, en principio una de suma gravedad el viernes pasado, en una de las calles del barrio General Belgrano -ex450 Viviendas- cuando caminaba por las inmediaciones.

Una vez que recibió las primeras atenciones en el hospital de Complejidad Media de Cutral Co fue estabilizado y se dispuso su derivación a la capital neuquina, donde estuvo internado en estado crítico. Su deceso se produjo el miércoles por la noche, tal como informó oficialmente.

Todo apuntaba a que durante este jueves se disponga el trámite de realización de la autopsia que determinará qué herida terminó con su vida.

El hecho está rodeado de hermetismo porque la víctima es un menor de edad y se sospecha que el o los presuntos autores también lo podrían ser. Hasta tanto quede establecido este punto, no se dieron a conocer demasiados detalles del hecho.

La víctima vivía en el barrio Belgrano y cerca de su casa fue alcanzado por los disparos. La fiscal Mayra Febrer explicó que se sigue con las medidas y la investigación.

El adolescente había sido derivado al hospital central de la provincia el viernes pasado, y a pesar de los esfuerzos médicos, no fue posible que continúe con vida. El dolor y la tristeza de sus familiares y amigos se visibilizaron, a través de mensajes en las redes sociales que lo despidieron así como los días previos solicitaron cadena de oración.