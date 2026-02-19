Estaba prófugo en Tucumán por delitos sexuales y fue capturado en Neuquén

La Dirección Delitos de la Policía de Neuquén, a través de su División Recaptura de Evadidos, concretó la detención de un hombre de 25 años que se encontraba prófugo de la Justicia de la provincia de Tucumán. El sujeto, que era intensamente buscado por las autoridades del norte del país, fue localizado tras una serie de tareas investigativas que permitieron rastrear su paradero hasta la capital de Neuquén.

Identidad falsa y antecedentes graves

El evadido se encontraba oculto en la región bajo una identidad falsa, una maniobra recurrente con la que intentaba eludir los controles policiales y evitar ser localizado.

Según los datos aportados por la División Búsqueda y Captura de Prófugos de Tucumán, el individuo posee un pedido de captura vigente por una causa de abuso sexual agravado, contando ya con una condena de cumplimiento efectivo que aún tiene pendiente.

El operativo en barrio Santa Genoveva

La detención se concretó durante la tarde del pasado miércoles 18 de febrero, mediante un despliegue coordinado entre la División Recaptura de Evadidos y personal de la Oficina de Delitos Conexos vinculados al Microtráfico. Los efectivos montaron una vigilancia discreta en las inmediaciones de un domicilio del barrio Santa

Genoveva, lugar donde se sospechaba que el investigado se encontraba hospedado de manera transitoria.

Seguimiento y demora preventiva

Tras varias horas de guardia, los investigadores observaron al sospechoso salir del inmueble, momento en el que iniciaron un seguimiento controlado. Al interceptarlo para su identificación, el hombre intentó engañar a los agentes aportando datos filiatorios falsos y alegando que no poseía documentación personal.

Ante esta actitud sospechosa, se procedió a su demora preventiva para verificar fehacientemente quién era.

Confirmación mediante antecedentes

Una vez trasladado a la unidad investigativa, se dio intervención a la División Antecedentes Personales. Mediante el cotejo de datos técnicos, los peritos lograron confirmar que el demorado era efectivamente el joven de 25 años buscado por la Justicia tucumana. Este paso fue crucial para desarticular la coartada del sospechoso, quien ya no pudo sostener su falsa identidad ante la evidencia de los registros oficiales.

Disposición judicial y detención formal

Tras la confirmación de su identidad, se dio inmediata intervención a la Oficina Judicial, organismo que dispuso la detención formal del sujeto.

El hombre fue alojado en una unidad policial de la ciudad, quedando bajo estricta custodia mientras se resuelven los aspectos administrativos de la causa y se asegura su permanencia a disposición de los magistrados intervinientes.

Trámites para la extradición

Actualmente, la Justicia neuquina se encuentra a la espera de los trámites correspondientes para iniciar el proceso de extradición a la provincia requirente.

Se espera que en los próximos días el detenido sea trasladado finalmente a Tucumán, donde deberá comparecer ante los tribunales locales para comenzar a cumplir la condena efectiva impuesta por el delito de abuso sexual agravado.