Murió Noemí Matamala, la mujer atacada con un hacha por su pareja en Aluminé y avanza la causa por femicidio

El brutal ataque que conmocionó a la localidad neuquina de Aluminé tuvo el peor desenlace. En las últimas horas se confirmó la muerte de Noemí Mabel Matamala (49), quien permanecía internada en el Hospital Provincial Castro Rendón de Neuquén luchando por su vida tras ser atacada con un hacha por su pareja, Lucas Daniel Serrano (38). El desenlace fue confirmado por Diario RÍO NEGRO con fuentes vinculadas a la investigación.

El violento episodio ocurrió durante la noche del viernes 21 de agosto. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Serrano le asestó a la víctima dos golpes con un hacha en la cabeza. Debido a la extrema gravedad de las lesiones, la mujer debió ser trasladada de urgencia a Neuquén capital, donde permaneció internada con pronóstico reservado y conectada a asistencia respiratoria mecánica hasta su deceso.

En el plano judicial, el sábado 22 de agosto la fiscalía le había formulado cargos a Serrano por el delito de femicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, en calidad de autor. Durante esa audiencia, la jueza de garantías Laura Barbé avaló el pedido del Ministerio Público Fiscal —representado por el fiscal Marcelo Jofré, el fiscal jefe Matías Álvarez y el asistente letrado Eduardo Dedominichi— y le dictó prisión preventiva por cuatro meses.

Serrano además contaba con otras órdenes de captura por dos causas vinculadas con delitos contra la integridad sexual y otra relacionada con un delito contra la propiedad.

El caso tendrá una reformulación de cargos

Con la confirmación de la muerte de Noemí, la situación procesal del detenido cambiará radicalmente. El fiscal del caso, Marcelo Jofré, ya solicitó la realización de la autopsia.

Una vez que se incorpore el informe forense al expediente, el Ministerio Público Fiscal requerirá una nueva audiencia para reformular los cargos contra Serrano, quien pasará a estar imputado formalmente por femicidio consumado. Se espera que esta instancia judicial se lleve a cabo en las próximas horas.

El brutal crimen causó un fuerte impacto en la sociedad de Aluminé. Desde que se conoció el ataque y mientras avanzaban las primeras actuaciones judiciales, vecinos y organizaciones locales protagonizaron diversas movilizaciones y reclamos en las calles para exigir justicia por Noemí.