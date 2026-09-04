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Sociedad

Murieron dos personas en un trágico choque sobre la Ruta 22, cerca de Río Colorado: hay un herido

El siniestro vial ocurrió el jueves por la noche. Tras la confirmación de las fuentes, se supo que las víctimas fatales eran pareja y ambas tenían domicilio en una ciudad del Alto Valle.

Redacción

Por Redacción

Choque fatal en la Ruta 22. Foto: Radio Municipal 96.5

Choque fatal en la Ruta 22. Foto: Radio Municipal 96.5

En la Ruta Nacional 22 se registró un trágico siniestro vial que dejó como resultado dos víctimas fatales y un herido. El hecho ocurrió en las cercanías de Río Colorado y, aunque se investigan las causas del impacto, se confirmó que se trató de un choque entre dos vehículos.

Respecto a las víctimas fatales, trascendió que se trataría de una pareja oriunda del Alto Valle. 

Choque fatal en la Ruta 22: lo que se sabe del hecho

El siniestro vial se registró el pasado jueves 3 de septiembre cerca de las 20 en el kilómetro 883 de la Ruta Nacional 22. El choque fue protagonizado por un auto Mercedes Benz y una camioneta Toyota Hilux.

Las causas aún se investigan, pero fuentes oficiales indicaron a Diario RÍO NEGRO que se trató de un impacto semifrontal entre ambos vehículos.

Como consecuencia del choque, la pareja que viajaba en el Mercedes Benz perdió la vida: la mujer (72) murió en el acto, mientras que la muerte del hombre (81) se constató a los pocos minutos de ingresarlo al hospital local. En tanto, el conductor de la camioneta se indicó que también sufrió lesiones y permanece internado.

En el caso intervino el fiscal adjunto Matías Álvarez Reynolds, junto con la Unidad Operativa de la Investigación del Ministerio Público Fiscal, el gabinete de criminalística y Seguridad Vial, quienes trabajaron en el lugar del hecho.


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En la Ruta Nacional 22 se registró un trágico siniestro vial que dejó como resultado dos víctimas fatales y un herido. El hecho ocurrió en las cercanías de Río Colorado y, aunque se investigan las causas del impacto, se confirmó que se trató de un choque entre dos vehículos.

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