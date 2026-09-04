Insúa vuelve a San Lorenzo para cumplir su tercer ciclo como DT

San Lorenzo cambió un referente por otro. Rubén Darío Insúa tomará la posta que dejó Pipo Gorosito y se sentará en el banco de suplentes para cumplir su tercer ciclo en el club. A los 65 años, el Gallego estará de vuelta en el Ciclón con el objetivo de encarrilar una campaña muy floja.

Luego de la salida de Pipo, la dirigencia fue por Ramón Díaz, pero el riojano no aceptó la propuesta y entró en escena Insúa, viejo conocido de la casa. Un par de reuniones fueron suficientes para abrochar el regreso, que será efectivo en la fecha 9, contra Independiente. En esta jornada, contra Talleres (sábado a las 17, en el Nuevo Gasómetro), el entrenador será Walter Perazzo.

Los números del Gallego en el Ciclón

En sus primeros dos ciclos en el club, Insúa tuvo un 51% de efectividad. Dirigió 146 partidos, con 57 victorias, 54 empates y 35 derrotas. En cuanto a títulos, fue el entrenador que llevó al Ciclón a la conquista de la Copa Sudamericana 2002.

En esta nueva etapa tendrá como objetivo recuperar a un equipo que está anteúltimo en su zona del torneo Clausura, aunque a 3 puntos de la zona de clasificación. Suma 7 y el último integrante del top 8 es Boca, con 10. Más complicado es el panorama en la tabla anual, donde el Ciclón marcha 21°, a 8 unidades del ingreso a las copas internacionales. Trabajo para el Gallego, que llega al club con el mismo cuerpo técnico de la etapa anterior y firmará hasta diciembre de 2027.