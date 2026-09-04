Gran arranque de Colapinto en Monza: terminó 9° y se adapta a las mejoras del Alpine

El piloto argentino tuvo un arranque muy positivo en el Gran Premio de Italia. (Archivo)

Franco Colapinto estrenó las mejoras de su Alpine, dio 27 vueltas en el circuito de Monza y tuvo un estreno inmejorable porque terminó en el noveno puesto. El argentino, que no logró completar un giro rápido con gomas rojas, tuvo una práctica positiva y redobla la apuesta en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, por la fecha 13 del calendario.

Ferrari lideró esta primera salida a pista Charles Leclerc como el más veloz (1:23.008) y Lewis Hamilton (1:23.181) en el segundo lugar. George Russell se posicionó tercero con su Mercedes tras un giro de 1:23.312.

Colapa, delante de Bortoleto y cerca Lindbland

Colapinto, confirmado para Alpine en 2027, marcó 1:24.028 en su mejor intento, para ubicarse a 1.020 del tiempo de punta. Aunque el dato sobresalienta es que giró a 0.022 del mejor registro de Audi que tuvo Gabriel Bortoleto (8°) y a 0.226 del tiempo más destacado de Racing Bulls que firmó Arvid Lindblad (7°). Una medida clave en la pelea por ser el mejor del resto.

Pierre Gasly, compañero de Franco, cedió su butaca al rookie Paul Aron: el estonio sumó 23 vueltas, firmó un tiempo de 1:24.177 y quedó 10° a 0.149 del argentino. La cita tuvo en total a cuatro rookies que reemplazaron a los pilotos titulares para cumplir con las obligaciones reglamentarias de la F1 de ceder los asientos de cada coche dos veces por temporada en una práctica libre 1.

En ese contexto, Paul Aron (en el Alpine de Pierre Gasly) quedó 10°, Luke Browning (Williams de Alex Albon) fue 15°, Ayumu Iwasa (Red Bull de Max Verstappen) se ubicó 17° y Colton Herta (Cadillac de Checo Pérez) fue 22°.

La actividad en Monza se reiniciará desde las 11 de la mañana de Argentina con el retorno a pista de los cuatro corredores titulares que cedieron sus asientos en esta FP1.