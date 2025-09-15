Murió un hombre apuñalado luego una discusión: hay un detenido por el homicidio en Neuquén

Un hombre murió apuñalado luego de un ataque en la zona del tórax. Fue durante un evento familiar en una vivienda sobre calle Antú en el barrio islas Malvinas de Neuquén. Hay un detenido y hoy le formularán cargos por el homicidio.

El comisario Julio Carlos Barroso comunicó a Diario RÍO NEGRO que tomó intervención la División de Homicidios a las 1 de la madrugada del sábado. Trabajó personal de la comisaría Tercera.

Qué se sabe sobre el hecho donde apuñalaron a un hombre en Neuquén

Los efectivos al llegar encontraron que hubo disturbios en la casa y que un hombre estaba tendido en el suelo. Fue trasladado por una ambulancia hacia el hospital pero llegó sin signos vitales.

Barroso amplió que la víctima tenía 54 años, era de nacionalidad boliviana, y que estaba compartiendo junto a los propietarios y sus hijos.

Barroso señaló en conversación con este medio que según las primeras informaciones dos mujeres concurrieron hasta el domicilio «reclamando la asistencia médica a uno de los hijos de los propietarios, que estaba también compartiendo en esa vivienda».

Fue ahí que se produjo una discusión, y luego ambas mujeres empezaron a arrojar piedras contra la casa. Eso derivó en que salieron todas las personas que estaban en el interior, incluida la víctima que habría intentado calmar las situación, y luego se acercó una tercera persona de 44 años que es vecino del lugar «y sin mediar palabra» lo atacó con un arma blanca y le provocó la muerte.