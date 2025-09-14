Operativo en Rincón de los Sauces: clausuraron casas narco y detuvieron a tres presuntos vendedores

La lucha contra el microtráfico de drogas en Neuquén sumó un nuevo capítulo con un operativo en Rincón de los Sauces. La Policía, a través de la División Antinarcóticos de Añelo, logró desarticular una presunta banda dedicada a la venta de estupefacientes, con la detención de tres personas y el secuestro de armas, drogas y dinero en efectivo.

Según las autoridades, el procedimiento se enmarca en la política de seguridad impulsada este año, cuando las causas por microtráfico pasaron a la órbita de la justicia provincial. Con esta estrategia, se intensificaron las investigaciones, las denuncias anónimas y la clausura de “aguantaderos” vinculados al narcotráfico.

Allanamientos simultáneos y secuestros

El viernes 13 de septiembre, en horas de la tarde, efectivos policiales realizaron allanamientos simultáneos en tres domicilios de Rincón de los Sauces. Dos de ellos se encontraban en calle Mitre, manzana 80 y 77, mientras que el tercero estaba en calle Resistencia.

En uno de los inmuebles, señalado como punto de expendio, sorprendieron a dos adultos que presuntamente se dedicaban a la venta de drogas. Allí se encontraron los principales elementos que sostienen la acusación de la fiscalía provincial de Narcocriminalidad, a cargo de Silvia Moreira.

Drogas, armas y dinero en efectivo

En total, la Policía secuestró 45 elementos de interés para la causa. Entre ellos se contabilizaron 27,17 gramos de clorhidrato de cocaína, seis envoltorios con hongos alucinógenos y tres balanzas de precisión. También se incautaron tres revólveres, dos pistolas y 250 municiones de distintos calibres.

El procedimiento incluyó además el secuestro de $1.071.100 en efectivo, 10 teléfonos celulares, una computadora tipo notebook y dos cámaras de seguridad conectadas a dispositivos móviles. En el lugar también hallaron anotaciones vinculadas a la actividad ilícita que ahora serán peritadas.

Tres detenidos y clausura de domicilios

Por disposición de la fiscal Moreira, fueron detenidos dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, quienes quedaron imputados por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Los tres fueron trasladados a la Comisaría 35 de Rincón de los Sauces, donde permanecen a disposición de la justicia.

Además, la fiscal ordenó la clausura preventiva de dos domicilios: uno ubicado en calle Mitre, manzana 80, y otro en calle Resistencia. Ambos fueron señalados con fajas de secuestro y permanecerán bajo control de rondines policiales permanentes.

Un refuerzo en la lucha contra el microtráfico

El Ministerio Público Fiscal destacó la importancia del procedimiento, que se suma a una serie de operativos realizados en la provincia desde que se provincializó la competencia en casos de narcocriminalidad. En lo que va del año, ya se concretaron múltiples allanamientos y clausuras de viviendas vinculadas a la venta de drogas.

Las autoridades provinciales remarcaron que este tipo de operativos no solo busca desarticular puntos de venta, sino también enviar un mensaje de firmeza contra quienes intentan instalar redes de narcotráfico en localidades del interior neuquino.

Expectativa por el avance de la causa

Los tres detenidos serán sometidos a la audiencia de formulación de cargos, en la que la fiscalía expondrá los elementos reunidos en los allanamientos. De confirmarse las acusaciones, podrían enfrentar penas por violación a la ley de estupefacientes.