Presunto femicidio en Neuquén: investigan la muerte de una mujer de 36 años

Una mujer de 36 años fue hallada muerta en una vivienda precaria en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza de Neuquén capital.

«Está en etapa de investigación, en contexto de género. Había denuncias, pero hubo luego un cese de medidas cautelares«, indicó el comisario Julio Carlos Barroso en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Amplió que cuando un familiar fue a visitarla a la víctima la encontró sin vida. El último contacto lo había tenido el viernes.

informó que por el momento no hay demorados por el hecho. Indicó que se tomaron declaraciones y que hay cámaras de seguridad en el sector.