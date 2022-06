Nuevo reclamo por justicia de familiares del joven asesinado en un supermercado de Bariloche

El grito de “¡justicia por Brian!” se escuchó durante toda la marcha que familiares, amigos y vecinos del joven asesinado, en el estacionaciomiento de un supermercado de Bariloche, hicieron esta noche de martes.

Los manifestantes marcharon desde el Alto hasta el centro a pesar del intenso frío que caía sobre la ciudad. “¡Brian presente, ahora y siempre!” expresaron las personas que assitieron a la movilización. El reclamo se hizo más fuerte cuando entraron a las 19.25 al Centro Cívico.

“Como todos saben Mauricio Buchaillot, el sábado 7 de mayo asesinó a mi sobrino Brian Quinchagual y pedimos que la justicia actúe”, exigió con un megáfono en la mano Marina, tía del joven asesinado.

Familiares, amigos y vecinos del barrio Virgen Misionera acompañaron a la madre de la víctima. (Foto Marcelo Martínez)

Buchaillot fue imputado por el homicidio y está detenido con prisión preventiva. El crimen ocurrió minutos después de las 13 tras una discusión en el interior de la sucursal del supermercado La Anónima, ubicado a la altura del kilómetro 4,300 de la avenida de los Pioneros.

El joven se retiró del comercio tras la pelea verbal que incluyó amenazas cruzadas. Buchaillot salió tras Brian. El hombre se dirigió hacia el joven y lo agredió con golpes de puño, Brian se defendió y Buchaillot sacó de la cintura un cuchillo y le aplicó dos puñaladas. La autpsia estableció que el puntazo que perforó el pulmón izquierdo causó la hemorragia letal del joven, que tenía 23 años. Fuentes judiciales informaron esta noche de martes que la fiscalía sigue tomando entrevistas y que se le hizo una pericia psiquiátrica al acusado.

El grito de justicia por Braian se escuchó fuerte en el centro de Bariloche. (foto Marcelo Martínez)

“Ahora, la defensa sale a decir que Buchaillot tiene lagunas y que es inimputable”, afirmó, indignada, Sandra Quinchagual, la madre de la víctima.

La mujer replicó que el acusado “lo hizo en uso de razón, estaba coherente” y desde las escalinatas del acceso a la Municipalidad de Bariloche denunció que se trató de un “asesinato por odio”. “Buchaillot es un racista y lo voy a seguir diciendo siempre”, afirmó. Antes la tía de Brian había hecho la misma denuncia. Sostuvo que el imputado había tratado a su sobrino “de negro de mierda” antes de salir a agredirlo. “Hay muchos Mauricio Buchaillot caminando por las calles de Bariloche”, advirtió Marina.

Sandra Quinchagual, madre de Brian, encabezó la marcha esta noche de martes, en Bariloche. (foto Marcelo Martínez)

“Tiene que pagar todo el dolor que me causó a mí y a toda mi familia. No sé da una idea del dolor que provocó”, lamentó la madre. “Me hubiese gustado que conociera a mi hijo, pero con gente así no se puede”, aseguró. “¡Que se haga justicia!”, exclamó.

La mujer leyó mensajes escritos por primos de Brian. “Ojalá que nadie vaya a un supermercado y se encuentre con un Mauricio Buchaillot”, reclamó.

Un joven cerró la manifestación con una canción. “Marcha del silencio, del dolor y de la fe por todos aquellos pibes que la justicia no ve”, cantó en un Centro Cívico en penumbra.

La marcha comenzó en Onelli y Brown, en el Alto de Bariloche, y finalizó en el Centro Cívico. (foto Marcelo Martínez)