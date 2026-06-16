Violenta golpiza a un adolescente a la salida de un boliche en Centenario: los agresores también son menores

Una brutal agresión grupal sacudió a la localidad de Centenario el pasado domingo por la madrugada. Un adolescente de 16 años fue atacado a golpes de puño y patadas por varios jóvenes a metros de un local bailable ubicado sobre la calle Uruguay. El hecho se dio a conocer públicamente luego de que los videos de la secuencia se viralizaran en las redes sociales.



La policía intervino de oficio por la viralización de los videos



El ataque ocurrió cerca de las 6:00 de la mañana. En diálogo con Diario Río Negro, el comisario inspector Néstor Catalán, coordinador de la Dirección Seguridad Confluencia, confirmó que las autoridades no intervinieron en el momento porque no se radicó una denuncia inmediata, sino que tomaron conocimiento del caso a raíz de las imágenes difundidas en internet.

“Debido a que no se denunció el hecho, no participó policía, pero al tomar conocimiento de los videos se realizó el relevamiento de lo ocurrido”, explicó el comisario.

Al ser consultado sobre la cobertura de seguridad en la zona, Catalán detalló que se realizan rondines preventivos de manera habitual. Sin embargo, precisó que ni el personal de la Comisaría 5ta, ni los adicionales, ni la seguridad privada del boliche alertaron sobre el disturbio. “Esto pasó en un horario intermedio, entre ronda y ronda del personal asignado al lugar”, expuso el jefe policial.

La denuncia de la madre y el estado de salud de la víctima

Este martes al mediodía, la madre del menor de 16 años se presentó en la dependencia policial para radicar la denuncia formal. Según describió la mujer, su hijo recibió diversos golpes en el rostro, el torso y la cabeza. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro, presentando una lesión en el cuello como la consecuencia más relevante del ataque.

En su declaración, la madre de la víctima señaló que los agresores que aparecen en las filmaciones también son menores de edad. Asimismo, manifestó que logró dialogar con los progenitores de varios de los involucrados, quienes se pusieron a disposición tras lo ocurrido.

Intervención judicial bajo estricta reserva

Debido a que tanto la víctima como los presuntos agresores son menores de edad, rige la prohibición estricta de difundir cualquier dato o imagen que permita la identificación de los partícipes, resguardando sus derechos.

El caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía de Delitos Juveniles, organismo que dictó las primeras directivas para avanzar con la investigación formal del hecho.