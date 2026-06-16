Tres muertos en Santa Fe por monóxido de carbono: un hombre provocó la intoxicación de sus hijos y se suicidó

La investigación por la muerte de un hombre y sus dos hijos en General Lagos, en las afueras de Rosario, apunta a un presunto doble homicidio seguido de suicidio. Los primeros indicios señalan que el padre habría provocado de manera deliberada una intoxicación con monóxido de carbono dentro de la vivienda donde fueron encontrados los cuerpos.

El caso ocurrió el domingo en una casa ubicada sobre calle España al 900. Según informó Rosario3, la principal hipótesis del Ministerio Público de la Acusación (MPA) tomó fuerza tras las pericias realizadas en el lugar y el análisis de distintos elementos hallados dentro de la vivienda.

«Fue todo preparado»: duelo en Santa Fe por la muerte de dos niños

La alerta surgió cuando la madre de los niños denunció que no podía comunicarse con el padre, sobre quien pesaba una restricción de acercamiento por antecedentes de violencia hacia ella. Como los teléfonos seguían ubicándose en la casa, efectivos de la Policía ingresaron junto a un hermano del hombre y encontraron sin vida a los tres.

Las víctimas fueron identificadas como Giulia, de cuatro años, y Gianluca, de diez. El informe preliminar determinó que las muertes se produjeron por inhalación de monóxido de carbono, aunque la investigación se orientó rápidamente hacia la posibilidad de que la intoxicación hubiera sido provocada.

«Fue todo preparado. Había montado una escena para generar la intoxicación«, indicó Darío Chávez, director provincial de Investigación Criminal Zona Sur del Ministerio de Seguridad. El funcionario también señaló que dentro de la vivienda encontraron «braseros, elementos de medición de monóxido y las ventanas habían sido trabadas».

Restricción de acercamiento y cartas: las pruebas que analiza la Fiscalía

Además de esos elementos, los investigadores secuestraron tres cartas que estaban cerradas sobre una mesa. La Fiscalía dispuso pericias para determinar su contenido.

Chávez precisó que la restricción de acercamiento vigente alcanzaba únicamente a la madre de los niños y no a ellos. También indicó que la mujer debió ser trasladada a un centro de salud tras recibir la noticia y que, según trascendió, el hombre había manifestado anteriormente intenciones de quitarse la vida.

Por la muerte de los dos chicos, el presidente comunal de General Lagos, Esteban Ferri, decretó tres días de duelo. A través de un comunicado, las autoridades expresaron su «acompañamiento, solidaridad y respeto hacia todas las personas afectadas» mientras la investigación continúa para determinar de manera definitiva las circunstancias del hecho.