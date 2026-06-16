Un vecino vio movimientos extraños en una casa de Neuquén y todo terminó con un demorado

El procedimiento policial se realizó en el sector oeste de la ciudad tras el aviso realizado por un residente de la zona.

Un hombre fue demorado el lunes por la noche en Neuquén tras ser acusado de ingresar de manera ilegal a una vivienda y amenazar a un vecino que advirtió la situación. El procedimiento fue realizado por efectivos de la comisaría 21, que localizaron al sospechoso a pocos metros del lugar.

El hecho ocurrió minutos después de las 20 en inmediaciones de las calles Antártida Argentina y Violeta Parra. Según informaron fuentes policiales, un vecino observó que una persona había escalado las rejas e ingresado al patio de una propiedad lindera, por lo que dio aviso a las autoridades.

El alerta permitió localizar al sospechoso

Tras recibir la denuncia, personal policial realizó un operativo en el sector y logró identificar y demorar al hombre señalado por el vecino.

Durante la intervención, el sospechoso habría proferido amenazas contra quien realizó el llamado de alerta, situación que quedó incorporada a las actuaciones iniciadas por la Policía.

Secuestraron una barreta y detectaron daños

Al efectuar un palpado preventivo, los uniformados encontraron entre las prendas del demorado una barreta de hierro, elemento que fue secuestrado para la investigación.

Además, los efectivos constataron daños visibles en la vivienda donde se habría producido el ingreso no autorizado.

La causa quedó bajo investigación para determinar las circunstancias del episodio y establecer la posible vinculación del hombre con los daños detectados en el inmueble. El sospechoso fue puesto a disposición de la Justicia para las diligencias correspondientes.