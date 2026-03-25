Operativo nocturno en la Ruta 237: interceptaron a cuatro hombres con armas y equipos de caza en Nahuel Huapi

Cuatro hombres fueron demorados durante un operativo policial en la zona de Nahuel Huapi, luego de ser interceptados mientras circulaban con un arma de fuego y diversos elementos vinculados a la actividad de caza. El procedimiento se realizó en la madrugada del 25 de marzo, en el marco de un patrullaje preventivo sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1623.

Control nocturno y detección

Según informaron fuentes policiales, el vehículo llamó la atención de los efectivos debido a que realizaba alumbrado hacia los laterales con una linterna, una maniobra inusual en ese tipo de controles.

Tras detener la marcha, los uniformados identificaron a los ocupantes, quienes manifestaron encontrarse de visita en la zona. Durante la entrevista, uno de ellos reconoció portar un arma de fuego con documentación, lo que derivó en una inspección más exhaustiva.

Secuestro de arma y elementos

Al realizar la requisa del rodado, los efectivos constataron la presencia de una carabina calibre .30-06 junto a municiones.

Por disposición de la Fiscalía de Villa La Angostura, se procedió a la demora de los cuatro hombres y al secuestro de distintos elementos bajo cadena de custodia.

Entre los objetos incautados se encuentran visores nocturnos, linternas, baterías, cuchillos, bolsas de nylon, pasamontañas y guantes.

Intervención judicial

Los demorados fueron trasladados a la comisaría 28°, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho.

El procedimiento refuerza los controles preventivos en rutas de la región, especialmente en horarios nocturnos y zonas cercanas a áreas naturales.