Pelea, persecución y una joven herida en El Bolsón: un conductor alcoholizado terminó detenido

Un episodio de violencia de género ocurrió en El Bolsón este viernes en plena vía pública. Un hombre forcejeaba con una mujer a bordo de una camioneta a través de la puerta del conductor. El conductor arrancó el vehículo y la llevó a la rastra hasta que la dejó herida sobre la cinta asfáltica. El sujeto iba alcoholizado y entre ambos había una orden de restricción que estaba vencida.

Según informó la Policía de Río Negro, una guardia del 911 visualizó a través de las cámaras una pelea entre un hombre que estaba dentro de una camioneta Saveiro estacionada y una joven que de 19 años que estaba sobre la calle.

Segundos después, el conductor arrancó bruscamente el vehículo con la mujer enganchada, ocasionando que se cayera sobre la cinta asfáltica.

Por el incidente se originó un gran despliegue policial y los móviles siguieron al sospechoso hacia el sur de la avenida San Martín, luego por la Huenuquir hasta que finalmente lo atraparon en la intersección de Martín Fierro y Sayhueque.

Foto: Gentileza.

Un detenido sin papeles, con una orden de restricción y hasta alcoholizado

El detenido era un joven de 24 años, quien no tenía ni documentos del vehículo ni licencia de conducir. Además, las autoridades constataron que había una prohibición de arcercamiento entre ambos, pero la misma ya había vencido.

Personal de Tránsito Municipal le realizó el control de alcoholemia, el cual dio resultado positivo, por lo que le secuestraron el vehículo.

En el caso fue notificado el fiscal José Luis Torcchia, quien dispuso solicitar antecedentes penales y recibir los informes correspondientes.

Por otro lado, la mujer fue trasladada al hospital local, cuyo personal médico constató que sufría lesiones leves tras la agresión.