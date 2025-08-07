Detienen en Roca a un prófugo acusado de matar a balazos a una mujer en Tucumán

Un joven oriundo de Tucumán, buscado por un homicidio ocurrido en octubre de 2024, fue detenido este jueves en General Roca tras una intensa labor de inteligencia llevada adelante por la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro.

El procedimiento, que se desarrolló sin exposición pública ni resistencia por parte del sospechoso, permitió capturar a Fabián Mercado, de 26 años, quien estaba prófugo por el asesinato de Verónica Acevedo. La víctima fue acribillada a balazos en un episodio vinculado presuntamente a disputas delictivas relacionadas con el fútbol del ascenso.

Mercado fue localizado cerca del mediodía, mientras vendía alfajores en un semáforo ubicado en Ruta 22 y calle Humberto Canale. Tras varios días de vigilancia, personal policial vestido de civil confirmó su identidad y procedió a su detención.

Según la información oficial, el acusado residía desde hacía un tiempo en el barrio rural Chacramonte, al sur de la Ruta 22. Durante los días previos, la Brigada llevó a cabo recorridas encubiertas por distintos puntos del sector, logrando establecer su paradero y ejecutar el operativo sin contratiempos.

Con esta captura, ya son tres los imputados por el crimen de Acevedo que se encuentran bajo custodia. Anteriormente, el 2 de abril, fueron detenidos en Plottier (Neuquén) los hermanos de Mercado: Ricardo “Zorro” Alderete, de 30 años, y Catriel Mercado, de 31.

Desde entonces, la Justicia tucumana mantenía vigente una orden nacional de captura para dar con el tercer implicado.

La detención fue destacada por la precisión del operativo y la eficacia del trabajo de campo realizado por la Brigada de Investigaciones de General Roca.

Fabián Mercado permanece alojado en una unidad policial de la ciudad, a disposición de la Justicia, mientras se coordina su traslado con la Sección Homicidios de la Policía de Tucumán.