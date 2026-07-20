Qué se sabe de la explosión que dejó un muerto en Neuquén: avanza la autopsia y buscan el origen del explosivo

Un joven de 24 años murió tras la explosión de una bomba de estruendo en Neuquén y la Justicia busca determinar cómo llegó el artefacto hasta la vivienda del barrio Z1 donde ocurrió la tragedia. La detonación, registrada el domingo por la noche luego de la final del Mundial 2026, también dejó tres personas heridas, aunque ninguna permanece en estado grave.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi, quien dispuso una serie de medidas para reconstruir las circunstancias del hecho. Entre ellas, requirió la intervención de personal especializado en explosivos de Bomberos, Criminalística y Seguridad Personal de la Policía del Neuquén, además de la realización de la autopsia por parte del Cuerpo Médico Forense, prevista para este lunes.

La víctima murió en el lugar

La víctima tenía 24 años, era oriundo del norte de la provincia y había viajado para pasar unos días con su familia. De acuerdo con las primeras diligencias, el impacto de la explosión fue de tal magnitud que le provocó lesiones fatales e instantáneas en la zona craneal.

Los otros tres lesionados tienen 51, 28 y 13 años. Todos fueron asistidos durante la noche del domingo y posteriormente trasladados a un sanatorio privado. Según se indicó, ninguno presenta heridas de gravedad.

Investigan el origen de la bomba

Juan Carlos Barroso, comisario inspector y jefe del Departamento de Seguridad Personal, indicó que el artefacto era una bomba de estruendo de gran capacidad explosiva. De acuerdo con los investigadores, habría sido activada mediante una especie de martillo casero cuando se produjo la detonación.

«Estamos investigando porque no es legal su venta; hay que ver cómo la consiguió», señaló el jefe de la fuerza, al advertir que ese aspecto será materia de análisis durante la investigación judicial encabezada por el Ministerio Público Fiscal.

Los peritajes también buscarán establecer qué materiales componían el explosivo, cómo fue confeccionado y si existió alguna manipulación defectuosa que provocó la explosión.

Pericias para reconstruir el hecho

Desde el primer momento trabajaron en el lugar efectivos policiales, bomberos y peritos de Criminalística para preservar la escena y recolectar evidencia.

La fiscal Inaudi ordenó que especialistas en explosivos participen de las diligencias con el objetivo de reconstruir la mecánica del hecho. En paralelo, la autopsia permitirá incorporar elementos relevantes para la causa, mientras continúan las tareas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la explosión que conmocionó al barrio Z1 de la capital neuquina.