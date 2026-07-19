Hallaron restos óseos en la planta de residuos de Cutral Co y ya se inició una investigación para identificarlos

Hallaron restos óseos en un predio municipal de Cutral Co y activaron una investigación.

El hallazgo de restos óseos dentro de un contenedor en la planta de tratamiento de residuos de Cutral Co activó una investigación judicial durante la tarde del sábado. El descubrimiento ocurrió cerca de las 14.45, cuando un trabajador que realizaba tareas con una retroexcavadora detectó la presencia de huesos en el predio municipal.

Tras recibir el aviso, efectivos policiales acudieron al lugar y comunicaron la situación a la Fiscalía de turno. La fiscal Ana Marthieu se presentó en el sitio y ordenó distintas medidas para establecer el origen de los restos y avanzar en su identificación.

Intervención de Criminalística y Medicina Forense

Durante el procedimiento trabajó personal de Criminalística, que realizó las primeras pericias en el sector donde fueron encontrados los elementos.

Por disposición de la fiscal, posteriormente los restos fueron trasladados al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, donde se llevarán adelante estudios específicos.

El objetivo de las evaluaciones será determinar características como el sexo y la edad aproximada, además de establecer si existe la posibilidad de obtener material genético que permita avanzar en una identificación.

La investigación está en una etapa inicial

Hasta el momento, las autoridades no difundieron información oficial sobre la identidad de los restos ni confirmaron su procedencia.

Durante las horas posteriores al hallazgo circularon versiones entre vecinos y usuarios de redes sociales, luego de que se observara la presencia de móviles policiales en inmediaciones del predio. Sin embargo, la Justicia mantiene bajo análisis los datos reunidos y aguarda los resultados de los estudios técnicos.

De acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas, existe la posibilidad de que los restos correspondan a elementos de antigua data, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada por los especialistas.

La Fiscalía continuará con las diligencias mientras espera los informes forenses que permitirán aportar mayores precisiones sobre el hallazgo registrado en la planta municipal.