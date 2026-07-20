Recuperaron una camioneta robada en un operativo policial tras un alerta en Neuquén

La camioneta fue localizada durante un operativo de búsqueda y quedó resguardada para las pericias correspondientes.

Personal de la comisaría 41 recuperó durante la madrugada de este lunes una camioneta Toyota Hilux blanca que registraba un pedido de secuestro vigente por un hecho de sustracción ocurrido en jurisdicción de la comisaría Segunda. El procedimiento comenzó mientras efectivos realizaban patrullajes preventivos y fueron alertados por el Centro de Operaciones Policiales sobre la sustracción del vehículo. Con esa información se desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar la camioneta estacionada sobre calle Candelaria, en la intersección con Houssay.

El vehículo estaba abandonado

Al momento del hallazgo, la Toyota Hilux se encontraba sin ocupantes y sin medidas de seguridad colocadas.

De inmediato se dio intervención a la unidad policial correspondiente y se preservó el lugar hasta la llegada del personal de Criminalística, que realizó las diligencias de rigor.

Tras el procedimiento, el vehículo quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones e investigar las circunstancias de la sustracción.