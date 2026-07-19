Intentó robar en un banco de San Antonio Oeste: sonó la alarma y terminó detenido por la Policía

Los peritos trabajaron en el edificio para relevar indicios que permitan reconstruir cómo ocurrió el hecho.

La Policía de Río Negro frustró un intento de robo en la sucursal del Banco Nación de San Antonio Oeste y detuvo en el lugar a un hombre conocido en el ámbito delictivo local. El procedimiento se realizó durante la noche, luego de que efectivos que patrullaban la zona advirtieran la activación de la alarma del edificio.

Al llegar al banco, los policías encontraron al sospechoso en el sector de ingreso y evitaron que el hecho se consumara. La Fiscalía de turno dispuso su detención por el delito de tentativa de robo en flagrancia.

La alarma alertó a los policías

El operativo comenzó mientras un móvil realizaba recorridas preventivas por la ciudad. Al escuchar la alarma de la entidad bancaria, los efectivos acudieron de inmediato al lugar.

Según la información oficial, al advertir la presencia policial el hombre intentó desprenderse de un manojo de llaves que llevaba entre sus pertenencias. Además, los uniformados constataron que uno de los vidrios del acceso estaba roto, lo que reforzó la hipótesis de un ingreso con fines delictivos.

Pericias dentro de la sucursal

Tras la detención, personal del Gabinete de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones realizó las primeras diligencias en el edificio.

Una vez que el responsable de la sucursal habilitó el ingreso, los peritos detectaron desorden en distintos sectores y signos de manipulación en las cajas. Esos elementos serán incorporados a la investigación para establecer el alcance del intento de robo