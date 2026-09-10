Dos hechos con arma de fuego ocurrieron durante la noche y madrugada en distintos sectores de la zona norte de la ciudad de General Roca. Tras los ataques, un joven de 19 años perdió la vida y otro de 29 continúa internado en terapia intensiva.

Cómo es el estado de salud del hombre de 29 años baleado en Roca

El ataque ocurrió a las 0.30 de este jueves, cuando la Policía fue convocada a la zona de Don Bosco y Colón por la presencia de una persona lesionada en la vía pública. En el lugar hallaron a la víctima con una herida compatible con un disparo de arma de fuego en la cabeza. El equipo de emergencias lo asistió y lo trasladó de urgencia al hospital local, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva.

El estado de salud del hombre de 29 años que fue baleado en la cabeza en General Roca es crítico. Fuentes del hospital Francisco López Lima informaron que el paciente «sigue grave, con pronóstico ominoso con lesión cerebral irreversible«.

Antes del hallazgo, la Policía había recibido llamados a la línea 911 por detonaciones contra viviendas en el mismo sector. El personal de Criminalística constató daños en las propiedades, aunque en esos primeros episodios no se registraron personas heridas.

La Fiscalía de turno intervino en el caso y dispuso distintas medidas para determinar la mecánica de los ataques y establecer si existe relación entre la agresión al joven y los disparos contra los inmuebles. Además, durante la misma jornada se registró otro hecho violento en la ciudad que se cobró la vida de un joven de 19 años.

En el lugar y en las tareas investigativas trabajan efectivos de Criminalística, la Brigada de Investigaciones, el COER y las unidades policiales de la zona para recolectar evidencias e identificar a los autores de las agresiones.

Quién era el joven de 19 años que mataron en Roca

Mauricio Sebastián Molinez tenía 19 años y su nombre cobró notoriedad pública antes del tiroteo que terminó con su vida el miércoles por la noche. El joven falleció en el hospital Francisco López Lima tras recibir un balazo en el torso en una casa de calle Rivadavia al 4300, en una de las últimas viviendas del sector norte de la ciudad. Tres meses antes, un Tribunal lo había absuelto de culpa y cargo en una causa por tentativa de homicidio.

Su identificación oficial vinculó de inmediato el hecho con el legajo judicial de un caso que conmocionó a la región en 2025. Mientras el Ministerio Público Fiscal busca a los autores del ataque, se investiga si existe relación con otra balacera ocurrida esa misma noche en Don Bosco y Colón, donde un hombre de 29 años resultó herido gravemente en la cabeza.