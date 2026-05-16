Efecto otoño: por qué cambia el ánimo, aumenta el cansancio y se altera el sueño

Con la llegada del otoño y la reducción progresiva de las horas de luz natural, muchas personas comienzan a sentir más cansancio, cambios en el estado de ánimo, dificultades para concentrarse y alteraciones en el sueño. Aunque muchas veces estos síntomas se atribuyen al estrés o a la rutina diaria, especialistas advierten que también pueden estar vinculados a los cambios biológicos que genera el acortamiento de los días.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, esta época del año no solo modifica la temperatura y los hábitos cotidianos, sino que también produce transformaciones en el organismo que impactan directamente en el descanso, la energía, la motivación y el bienestar emocional.

Los síntomas más comunes durante el otoño

Uno de los efectos más frecuentes es la sensación de fatiga persistente. Sin embargo, no es el único síntoma que puede aparecer durante los meses con menos luz solar.

Entre los más habituales se encuentran:

Irritabilidad

Dificultad para concentrarse

Cambios en el sueño

Aumento del apetito , especialmente por alimentos ricos en carbohidratos

, especialmente por alimentos ricos en carbohidratos Desgano o falta de motivación

Sensación de tristeza o apatía

En algunos casos, estos síntomas pueden intensificarse y afectar la vida cotidiana, el rendimiento laboral y las relaciones personales.

Cómo afecta la falta de luz al organismo

La disminución de la luz natural altera procesos fundamentales del cuerpo humano. La menor exposición solar influye directamente en la producción de dos hormonas clave:

Serotonina , vinculada al bienestar emocional y al estado de ánimo.

, vinculada al bienestar emocional y al estado de ánimo. Melatonina, responsable de regular el sueño y los ciclos de descanso.

Además, también impacta sobre el ritmo circadiano, el reloj biológico que organiza múltiples funciones del organismo a lo largo del día.

“El cuerpo humano está preparado para responder a la luz natural. Cuando las horas de sol disminuyen, pueden producirse cambios físicos y emocionales que muchas veces pasan desapercibidos o se naturalizan”, explicó la licenciada Liliana Acuña, psicóloga de Boreal Salud (M.P. 4.379).

La especialista señaló además que muchas personas recién consultan cuando el cansancio o la apatía comienzan a interferir con sus actividades habituales.

Qué es el Trastorno Afectivo Estacional

En algunos casos, el impacto emocional del otoño puede derivar en el llamado Trastorno Afectivo Estacional (TAE), una condición reconocida por organismos de salud mental que suele aparecer durante los meses con menos luz solar.

Este cuadro puede manifestarse de forma leve o más intensa y suele relacionarse con:

Cambios bruscos en el ánimo.

Mayor necesidad de dormir.

Aislamiento social.

Sensación constante de agotamiento.

Falta de interés en actividades habituales.

Los hábitos que también empeoran el cansancio

Especialistas advierten que el otoño también modifica rutinas cotidianas que terminan potenciando la sensación de agotamiento.

La combinación de:

Menor exposición al aire libre,

Menos actividad física,

Rutinas más sedentarias,

Y menos contacto social,

puede afectar significativamente el bienestar general.

“Muchas veces los síntomas se minimizan porque se consideran normales de esta época del año, pero cuando persisten o afectan la calidad de vida es importante consultar con profesionales”, agregaron desde Boreal Salud.

Qué recomiendan los especialistas para sentirse mejor

Para atravesar esta etapa de manera más saludable, los profesionales recomiendan incorporar hábitos que ayuden a compensar la reducción de luz natural.

Entre las recomendaciones más frecuentes aparecen:

Mantener horarios de sueño regulares.

Aprovechar al máximo las horas de luz solar.

Realizar actividad física.

Sostener espacios de socialización.

Evitar el aislamiento prolongado.

En casos más severos, también pueden indicarse tratamientos específicos como:

Psicoterapia

Acompañamiento médico

Fototerapia, una técnica que utiliza luz artificial brillante para compensar la menor exposición solar

La importancia de detectar los síntomas a tiempo

Especialistas remarcan que reconocer estos cambios y entender que las estaciones también impactan en la salud física y emocional es fundamental para prevenir que el malestar se prolongue o se intensifique durante los meses más fríos del año.

Detectar los síntomas a tiempo y consultar con profesionales puede ayudar a mejorar significativamente la calidad de vida y el bienestar cotidiano.