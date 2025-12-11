Robo en Roca: violentaron un comercio y abandonaron una caja fuerte en la calle

Durante la madrugada del miércoles, dos intervenciones policiales activaron un amplio despliegue de las comisarías 3º y 31º de Roca, luego de que un comercio fuera violentado y, horas más tarde, apareciera una caja fuerte abandonada en la vía pública. Los detalles en esta nota.

Roca: robaron una caja fuerte y apareció destruida horas después

El hecho se inició cuando efectivos de la Comisaría 3ª fueron convocados a un local ubicado sobre calle Mendoza. El responsable del comercio informó que desconocidos habían ingresado tras forzar una ventana que da a un patio interno y sustraído una caja fuerte que contenía dinero en efectivo, además de dos computadoras, un parlante, zapatillas y el teléfono del local.

Según relató, los delincuentes habrían actuado durante la madrugada, cerca de las 3, tras saltar un portón, ingresar por un ventiluz situado a tres metros de altura —el único sin rejas— y desplazarse hacia el interior del comercio.

Mientras los uniformados realizaban las primeras diligencias, personal de la Comisaría 31ª fue alertado por la presencia de una caja fuerte sobre calle Nicaragua, cerca de calle Río Negro. Al llegar, los agentes confirmaron que el artefacto, de color negro y con daños en la parte trasera, se encontraba apoyado junto al cordón cuneta. El elemento fue asegurado y puesto a resguardo en presencia de un testigo.

Minutos después, desde la Unidad 3ª señalaron que el comercio damnificado había denunciado la sustracción de una caja fuerte con características coincidentes. Ambas dependencias coordinaron la información y dieron inmediata intervención al Gabinete de Criminalística para determinar si se trata del mismo objeto y avanzar en la investigación.

El comerciante, aún sorprendido por la secuencia, explicó que la alarma no sonó y que los sensores no detectaron el movimiento. Aseguró que la caja fuerte contenía “algunos sueldos y pagos a proveedores” y que, si bien la pérdida económica fue importante, valoró que no hubiera personas presentes durante el robo: “Menos mal que no estábamos nosotros, no hubo violencia contra nadie”.

La Fiscalía trabaja ahora con las pruebas reunidas para identificar a los responsables y esclarecer el hecho.