Robo «hormiga» millonario en un supermercado de Plottier: el gerente es uno de los acusados y lo investigan

Un hecho policial sacude a Plottier tras descubrirse un millonario robo «hormiga» en la sucursal de una cadena de supermercados de la Patagonia. Uno de los apuntados es el gerente del comercio y lo investigan por sustraer mercadería valuada en más de 2,5 millones de pesos. Hay más personas investigadas.

El hecho se registró este domingo 10 de agosto, alrededor de las 13:15, cuando detectaron movimientos sospechosos en el sector de carga y descarga de la sucursal ubicada en avenida San Martín. En el lugar, una camioneta Toyota Hilux blanca estaba cargada con una gran cantidad de quesos y cortes de carne.

El operativo y la mercadería secuestrada

Los efectivos, junto con el jefe de seguridad del supermercado, identificaron a los ocupantes del vehículo: un hombre, identificado como cartonero de oficio, y una mujer que lo acompañaba. Al revisar la caja de la camioneta, hallaron: tres cajas de queso La Paulina (52 kilos), tres cajas de queso Noalsa (51 kilos), dos cajas de carne tapa de asado (47,16 kilos), dos cajas de carne vacío (39,7 kilos), una caja de carne tapa de asado (24 kilos) y otra de matambre (20 kilos).

Además, se decomisaron otros productos con daños o aperturas y se secuestraron dos teléfonos celulares pertenecientes al cartonero y gerente. La mercadería, que tenía un valor de superior a 2.5 millones de pesos, según el remito entregado por la sucursal. Los productos fueron devueltos al supermercado.

Un «robo hormiga» planificado

La investigación comenzó tras una denuncia interna del jefe de seguridad, quien sospechaba que el jerárquico realizaba un «robo hormiga» junto a un cartonero. El modus operandi consistía en esconder productos de alto valor entre cartones destinados al reciclado, que luego eran retirados y cargados en la camioneta.

Según los investigadores, este mecanismo se habría repetido en varias ocasiones. El domingo, personal de Robos y Hurtos montó vigilancia en la zona y logró sorprender a los implicados en plena maniobra.

La investigación sigue en curso y se esperan avances que determinen o no, si los acusados deben enfrentar medidas procesales por el delito de hurto continuado, agravado por la participación de un empleado de confianza del establecimiento.