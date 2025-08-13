Lo condenaron por privación ilegítima de la libertad, agredir a su expareja y otros delitos en Regina

Se extendió la prisión preventiva para el condenado por delitos contra su expareja y la policía. Foto Captura.

Un tribunal colegiado de la Justicia de Río Negro declaró culpable a Aquiles Fabián Polleschner, de 29 años, por una serie de delitos cometidos en noviembre de 2023 contra su expareja, su hija menor de edad y un efectivo policial. La audiencia de lectura de la sentencia se realizó este martes a las 11, de forma remota vía Zoom, y marcó el cierre de la etapa de responsabilidad penal. Ahora, resta la cesura y se prorrogó la prisión preventiva que pesaba sobre el condenado.

La investigación de la fiscalía, a cargo de Vanesa Cascallares, probó que el imputado privó ilegítimamente de la libertad a su expareja y a la hija de ambos, las amenazó con armas, las golpeó y agredió a un miembro de la Policía de Río Negro durante el operativo de detención. También desobedeció medidas cautelares dispuestas por el fuero de Familia.

Delitos acreditados

El tribunal, integrado por Luciano Garrido, Alejandro Pellizzon y Sandro Martín, lo declaró culpable por cuatro hechos: lesiones leves calificadas por el vínculo y la violencia de género; violación de domicilio, amenazas coactivas con armas y privación ilegítima de la libertad agravada; atentado contra la autoridad con uso de arma y lesiones a un policía; y desobediencia a una orden judicial.

La fiscalía detalló que, durante un episodio ocurrido en noviembre de 2023, el acusado llevó a la víctima a la localidad bonaerense de Tres Arroyos bajo amenazas armadas. Allí, la mantuvo encerrada contra su voluntad, en un patrón de violencia que ya había ejercido antes. La joven, en situación de extrema vulnerabilidad, no pudo pedir ayuda por miedo a represalias.

Calificación legal por la que se llegó a juicio

Lesiones leves calificadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y amenazas con armas, según los Artículos 45, 89 y 90 en función del 80 incs. 1 y 11 149 bis primer párrafo segundo supuesto.

Violación de domicilio, amenazas coactivas con armas y privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra su pareja, según los Artículos 45, 150, 149 ter inc. 1, 142 inc. 2.

Atentado contra la autoridad agravado por el uso de arma y por poner manos en la autoridad y lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra un miembro de las fuerzas de seguridad, según los Artículos 45, 237, 89, 92 en función del 80 inc. 8.

Desobediencia a una orden judicial, según los Artículos 45 y 239, todos del Código Penal.

El operativo policial y la agresión

Cuando el COER intervino para rescatar a la víctima, Polleschner intentó ocultarse para evitar su detención y le ordenó a la mujer que dijera que él no estaba. En el procedimiento, agredió a un efectivo policial, sumando otro delito a la lista de cargos en su contra.

Según el MPF, los hechos forman parte de un ciclo de violencia prolongado, en el que el acusado ejercía control y coacción permanente sobre la víctima, con amenazas y agresiones reiteradas.

Posición de la defensa

El defensor penal público, Leonardo Ballester, había solicitado la absolución por la mayoría de los hechos, argumentando que no estaba acreditada la privación ilegítima de la libertad ni el uso de un arma de fuego. Afirmó que la relación entre ambos se enmarcaba en una dinámica de pareja atravesada por el consumo problemático de sustancias, y que no hubo encierro forzado.

También presentó como prueba comunicaciones de la víctima con allegados, en las que, según la defensa, no manifestó estar privada de su libertad ni necesitar auxilio. Sin embargo, el tribunal consideró que los testimonios de la víctima, su madre, especialistas y policías eran consistentes y acreditaban los delitos.

Próximos pasos

Tras la lectura de la sentencia, el juez Garrido habilitó el plazo de cinco días para presentar pruebas de cara a la audiencia de cesura donde determinarán el monto de la pena a imponer. Además, la fiscalía pidió prorrogar la prisión preventiva que el condenado venía cumpliendo hasta la fecha.

La defensa se opuso al pedido. Sin embargo, el tribunal valoró que -dada la gravedad de los delitos, las agravantes e incumplimientos previos- el condenado podría enfrentar una pena de prisión efectiva. De todas maneras, el monto se definirá en la próxima audiencia que deberá fijar la Oficina Judicial.