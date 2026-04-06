Robo millonario en la casa de un empresario de Allen: se llevaron dinero y un cheque, buscan al autor

El robo ocurrió en una vivienda de Allen y es investigado por la Policía y la Fiscalía. Foto Archivo/Juan Thomes.

Un violento asalto ocurrido en la noche del domingo en Allen es intensamente investigado por la Policía y la fiscalía. El hecho tuvo como blanco la vivienda de un empresario local y dejó como saldo dos personas golpeadas y un botín millonario. El episodio se registró alrededor de las 22, cuando una mujer llegó al domicilio para cobrar un trabajo de limpieza realizado en un salón de fiestas que administra el propietario. Lo que parecía una visita habitual derivó en un hecho delictivo.

Ingreso del atacante y encierro

Según la reconstrucción inicial, detrás de la mujer ingresó un hombre que, bajo amenazas, la redujo y la encerró en el baño de la vivienda. Con la situación bajo control, el agresor avanzó en el robo.

En ese contexto, sustrajo una suma de dinero que aún no pudo ser determinada con precisión, aunque no superaría los 9 millones de pesos. También se llevó un cheque, cuyo monto tampoco fue establecido, además de un reloj y un teléfono celular.

Golpes y huida

Una vez que la mujer logró salir del baño, el atacante reaccionó con violencia y golpeó tanto a ella como al dueño de la vivienda. Tras el ataque, escapó del lugar sin ser detenido.

Las víctimas fueron asistidas y posteriormente se radicó la denuncia que dio inicio a la investigación judicial.

Investigación en curso

Personal de la comisaría Sexta intervino en el procedimiento y el Ministerio Público Fiscal ordenó comenzar a trabajar en la recolección de pruebas. La mujer fue entrevistada por la Policía y se prevé que vuelva a declarar ante la fiscalía en las próximas horas.

En paralelo, se analizan cámaras de seguridad de la zona, se recaban testimonios y se realizan peritajes a cargo del gabinete de Criminalística.

Los investigadores buscan reconstruir con precisión la secuencia del hecho y determinar la identidad del autor, mientras no se descartan nuevas medidas en el avance de la causa.