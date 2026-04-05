Un joven murió tras un disparo en Neuquén y la principal hipótesis apunta a un accidente: hay un menor involucrado

Un joven de 20 años murió en Neuquén tras ingresar herido de arma de fuego a un hospital, en un caso que inicialmente generó incertidumbre y que, con el correr de las horas, comenzó a reconstruirse como un presunto accidente. La investigación, que se activó durante la madrugada del sábado, tomó un giro cuando un menor de 16 años se presentó junto a su madre ante la Policía y reconoció su participación en el hecho.

Un ingreso que encendió las alarmas

Según explicó el comisario inspector Julio Muñoz, coordinador operativo de la Dirección Seguridad Neuquén, el caso comenzó a tomar forma cuando el personal policial fue alertado sobre el ingreso de un joven herido al hospital Bouquet Roldán.

“Tomamos conocimiento después de las 00:30 de una persona que había ingresado con una lesión de arma de fuego en el abdomen y en una mano”, detalló.

El joven recibió las primeras atenciones médicas y fue derivado de urgencia al hospital Castro Rendón. Sin embargo, pese a los esfuerzos, falleció poco después de su arribo.

En un primer momento, la investigación se vio dificultada por la falta de información concreta. No se conocía el lugar donde había ocurrido el hecho ni las circunstancias del disparo.

“No teníamos el lugar del hecho, no teníamos nada”, reconoció Muñoz, quien explicó que el trabajo inicial se centró en recabar datos y reconstruir los movimientos previos al ingreso al hospital.

La intervención del personal de Homicidios permitió avanzar en las primeras líneas investigativas, aunque el caso seguía rodeado de incertidumbre.

La presentación clave

El giro en la causa se produjo alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando una mujer se presentó en una comisaría junto a su hijo de 16 años.

«La misma lo ponía a disposición en virtud de que había sido quien habría lesionado al joven», explicó el comisario.

Según el relato del menor, el disparo se produjo mientras manipulaban un arma de fuego, lo que permitió descartar en principio la hipótesis de un tiroteo.

“Se descartó la hipótesis del tiroteo”, afirmó Muñoz, al tiempo que aclaró que la reconstrucción fue avanzando con los testimonios y con el apoyo en los registros de las cámaras de seguridad.

Allanamientos y pericias

A partir de esa presentación, la Policía logró establecer el lugar del hecho en un domicilio del barrio Valentina Sur, donde se realizaron allanamientos durante la mañana del sábado.

En el operativo también se secuestró un vehículo que habría sido utilizado para trasladar al joven herido al hospital y posteriormente para llevar al menor a la comisaría.

Además, se trabajó con registros de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia de los hechos y validar la versión aportada.

La hipótesis principal

Con los elementos reunidos hasta el momento, la investigación apunta a un disparo accidental. La hipótesis podría encajar en que se trató de un accidente, según lo que sostuvo Muñoz, quien agregó que el relato del menor «concuerda con lo que se fue recabando».

De acuerdo a esa versión, el arma se habría accionado de manera involuntaria mientras era manipulada, provocando las heridas que derivaron en la muerte del joven.

Sin embargo, el arma utilizada aún no fue aportada a la investigación ni lograron secuestrarla en los procedimientos, lo que mantiene abierta la investigación.

Situación del menor

El adolescente de 16 años fue demorado inicialmente. No obstante, recuperó la libertad al cumplirse los plazos procesales.

“Quedó en libertad, a disposición de la fiscalía de delitos juveniles”, indicó el comisario. Por lo tanto, el chico permanece vinculado a la causa y deberá presentarse ante organismos correspondientes.

Una investigación en curso

El hecho habría ocurrido entre las 22:30 y las 23 del viernes, aunque la confirmación del fallecimiento se dio horas más tarde, lo que retrasó la intervención policial.

Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo pruebas para consolidar la hipótesis del accidente y determinar con precisión cómo se produjo el disparo.

“La hipótesis va bastante orientada a que se le escapó el disparo”, concluyó Muñoz, aunque remarcó que será la evidencia la que finalmente confirme o descarte esa versión.